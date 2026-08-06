外籍專才據報陸續回流香港 鍾情低稅率不惜減薪 帶動寫字樓豪宅及學位競爭「現在香港已重現生機」

隨着本港擺脫疫情陰霾，加上政府大力推動家族辦公室及金融業發展，昔日一度流失的外籍專業人士正陸續回流香港。據彭博報道，在低稅率優勢、IPO市場復甦及就業前景向好等利好因素吸引下，數以千計的金融及白領專才重投香江懷抱。這股「回流潮」不但令中環甲級寫字樓人氣回暖，更直接帶動傳統豪宅區租金急升；頂尖國際學校的學位競爭亦趨白熱化，即使購買學校債券亦一位難求。

避歐美重稅 外籍專才寧減薪回港

去年搬回香港的27歲法籍量化工程師Theo Bertrand表示，香港比他預期中更有活力。他曾在阿姆斯特丹面臨高達50%的花紅稅率，相比之下，香港稅率極具吸引力，「雖然這裡生活成本較高，但拉上補下我還是贏家。」他認為，受中東局勢影響，杜拜等地的吸引力已大打折扣，直言香港是「未來幾年最值得留駐的地方」。

另一位來自美國的招聘專家John Tozzi亦於今年1月從紐約重返香港。儘管他的底薪由15萬美元（約117萬港元）降至10萬美元（約78萬港元），但他表示，得益於香港的低稅率和相對較低的生活成本，在財務上「幾乎過得更好」，並透露身邊越來越多外籍人士正效仿其做法。

彭博報道，在低稅率優勢、IPO市場復甦及就業前景向好等利好因素吸引下，數以千計的金融及白領專才重投香江懷抱。

大行重建團隊 港研增基金稅務優惠

官方數據亦顯示出這股回流勢頭，去年本港共批出31,278份外籍人士就業簽證，較五年前增加逾一倍，主要來自日本、韓國和英國。其中，金融服務業的外籍簽證數量按年增長17%，創2022年以來新高。

為進一步吸引資金與人才，政府正積極向全球超高淨值人士推廣香港，並計劃修例，豁免部分基金經理與績效掛鈎收入（Carried Interest）的利得稅。與此同時，本港IPO市場近期回暖，光學設備商中際旭創（3308）定價980元、集資約534億元，成為香港7年來最大規模的IPO。

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此外，多家環球金融機構亦投下信任一票，着手重建駐港高管團隊。美國銀行正將亞太區資本市場部主管由蘇黎世調駐香港；據悉，滙豐集團人力資源及企業管治總監亦計劃由倫敦遷至香港。高管獵頭公司Maven Partnership合夥人William Bown指出，近期不少身處倫敦、杜拜和悉尼的外籍候選人，正積極面試駐港的投行董事總經理職位。

相反，部分在疫情期間遷往新加坡的高管卻面臨營運煩惱。一名美籍資管高管坦言，為了開會每年要在星港兩地飛12至15次，令他吃不消，又認為身處新加坡感覺遠離了「核心決策層」，目前正準備將家人搬回香港。

中環核心區甲廈的人流明顯回升，例如長江集團中心二期的出租率據報今年翻倍至約60%。

甲廈空置率改善 豪宅租金跑贏大市

人才回流，同時直接帶動了本港房地產市場。中環核心區甲廈的人流明顯回升，曾被視為疫後商廈市道寒暑表的恒基地產旗下The Henderson，目前出租率已達90%，主要租戶包括Point72資產管理；而長江集團中心二期的出租率今年亦翻倍至約60%。

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住宅租賃方面，外籍人士鍾情的傳統豪宅區租金升幅跑贏大市。據地產資訊平台數據，截至今年6月，東半山及山頂的租金按年分別上升約14%及13%，高於全港約10%的平均升幅。

國際學校「爭崩頭」 買債券難保入讀

外籍家庭湧入亦令國際學校學位競爭轉趨白熱化。教育顧問公司Ampla Education總監Julianna Yau表示，目前主要國際學校的候補名單已長達一年。她舉例，去年協助客戶申請港灣學校（The Harbour School）時十分順利，但今年為另一個家庭申請時，卻全數被列入候補名單。

她進一步指出，現時即使購買學校債券，亦無法保證能入讀漢基國際學校等頂尖學府，「現在買債券，可能只是多買一次面試的機會。」

美國人減少 更多歐洲、內地人

不過，報道指出，這次人才流入的結構與昔日有所不同。在過去三年逾41萬宗獲批的人才入境計劃中，近四分之三來自內地。對於不懂中文的外籍人士而言，現時在港求職的門檻變得更高，往往需要具備高度專業的技能或屬企業內部調動。

摩根士丹利亞洲區前主席羅奇（Stephen Roach）早前曾發表「香港玩完論」，並指香港現已變成「另一個普通的中國大城市」，引發市場對本港國際地位的熱議。特區政府官員隨後多次反駁，強調部分外媒的報道過於悲觀。

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對於這座城市的轉變，重投香港懷抱的Bertrand有着切身體會。他直言，現時街上的美國人確實減少了，取而代之是更多歐洲人、內地人，「現在的香港，感覺上確實不如我2017年初來埗到時那般百花齊放。但若與疫情期間跌至谷底的情況相比，現在的香港已是截然不同，重現生機了。」

