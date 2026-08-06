銀色債券2026丨新一批銀債發行詳情今日下午5時公布 認購資格及歷年保底息率一文睇清

【銀色債券2026/銀債】政府今日（6日）下午5時將公布新一批銀色債券（簡稱「銀債」）發行細節，財經事務及庫務局局長許正宇主持發行銀色債券記者會。金管局副總裁陳維民、發展局首席助理秘書長（項目推展及策略）馮耀文，以及香港上海滙豐銀行有限公司和中銀香港的代表亦會出席。政府就是次發行委任上述兩間銀行為聯席安排行。

銀色債券2026丨甚麼是銀債？

銀色債券是香港政府自2016年起為長者（又稱為「銀髮族」）而發行的政府零售債券。銀債年期一般為3年，每半年派息一次，息率與通脹掛鈎（浮息），並設有保證息率（定息），以較高者為準。銀債能為希望穩健投資的長者，提供定期定額固定收益，並於到期日獲償付本金。要注意的是，銀債不設二手市場，投資者可在債券到期前向政府賣出債券，政府將以原價及相應的累計利息贖回債券。直至2025年，銀色債券已發行至第10批。

銀色債券對象是年滿60歲的本港市民。

銀色債券2026｜配發機制

自銀債面世以來，年期都為3年期，最低入場費1萬元，近幾年則設有配發上限，每人最多獲配100萬元銀債。銀債不設二手市場，投資者如有需要可隨時原價售回政府。而若認購超過500億，但低於550億元，則會酌情增發以滿足所有申請。而若認購超過550億元，則會以循環方法配發。

銀色債券2026丨歷年分配結果

每位投資者最多可獲發的銀債手數將會根據每批銀債的發行條款及認購反應而定，參考去年經驗，銀色債券的最終發行額為550億元，所有有效申請人均全數獲發銀債，最多可獲發17手。

年份 保底息 認購人數 認購金額 每人最高獲派手數 最終發行額 2025年 3.85厘 37.17萬 982.27億 17手 550億 2024年 4厘 30.04萬 699.82億 24手 550億 2023年 5厘 32.3萬 717億 23手 550億 2022年 4厘 28.96萬 624.62億 21手 450億 2021年 3.5厘 25.68萬 678.63億 14手 300億 2020年 3.5厘 13.52萬 432.24億 14手 150億 2019年 3厘 5.65萬 79.18億 6手 30億 2018年 3厘 4.54萬 62.21億 8手 30億 2017年 2厘 4.48萬 41.83億 10手 30億 2016年 2厘 7.6萬 89.31億 5手 30億

銀色債券2026丨過往5年保底息介乎3.5至5厘

今次將是政府自2016年以來發行的第11批銀債。回看過去五年，銀色債券提供「保底利息」介乎3.5至5厘，2021年保底息為3.5厘，2022年為4厘，2023及2024年分別有5厘和4厘，2025年則為3.85厘。參考去年反應，有37.17萬人認購，總認購金額982.27億元，最多獲派17手。按3.85厘計，17手老友記每年可袋6,545元利息，3年合共19,635元。

回看過去五年，銀色債券提供「保底利息」介乎3.5至5厘。

銀色債券2026｜申請及發行日期

申請日期：待公佈

公佈認購和分配結果：待公佈

正式發行：待公佈

銀色債券2026丨認購資格及方法

銀債入場門檻為2026年或之前年滿60歲或以上（即1966年或之前出生），並持有有效香港身份證的香港居民即可申請認購。合資格人士可透過配售銀行或指定證券經紀行參與。