港「樓宇醫生」人才待培訓 哈永安與科大學術交流 冀突破物管及建築業局限

自宏福苑大火後，樓宇維修保養議題備受市民關注。南區指標豪宅貝沙灣開創全港先河，引入以大數據及創新科技驅動的物業資產保養方案「Homegevity」。該計劃透過提升樓宇的日常保養效益，免卻因老化而需進行預算逾10億元的大維修工程。屋苑業主、亞洲國際博覽館前行政總裁哈永安哈永安指，香港目前在「樓宇醫生」領域的人才發展仍未成熟，他留意到香港科技大學已有相關碩士課程，培訓相關人才。

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據科大網站資料，相關碩士課程名為「智能建築物技術與管理」，專為建築設備行業專業人士而設，包括機械工程師、電氣工程師、屋宇裝備工程師、土木工程師、建築師以及其他建築營運專業人士，課程亦已獲香港工程師學會（HKIE）認可。課程目的包括在智能建築技術與管理中，運用全面跨學科方法，分析、設計並找出屋宇裝備工程問題的解決方案等，讓屋宇裝備工程師能應對複雜跨學科建築項目，並提供有效解決方案。

科大開設相關碩士課程

哈永安又認為，在樓宇保養上，香港不應再單單依賴現有的物業管理公司、發展商或建築業界來處理，直言現時部分物管及建築業界的思維相對落後，缺乏應用嶄新科技的專業能力。面對傳統業界的局限，哈永安認為，屋苑必須尋找具備新思維的專業中介來協助處理維修保養事宜。

為推動行業發展，哈永安表示樂意公開分享其實踐經驗與案例，期望創造全新專業領域。他透露，接下來不僅會舉辦專題研討會，科大亦已邀請他前往進行學術交流；他亦已設立專屬網頁，準備將所有的研究成果及數據對外發布，期望吸引更多年輕人共同發展這個具潛力的新興專業。Homegevity團隊將聯同科大機械及航天工程學系，以及香港房地產科技協會，於下周一（10日）舉辦網上研討會，與公眾及業界作深入交流。

