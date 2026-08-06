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證監「落閘」 拒推A+H槓桿及反向產品 料審慎考量跨境監管及套利風險

商業創科
更新時間：10:35 2026-08-06 HKT
發佈時間：10:35 2026-08-06 HKT

香港證監會先後放寬槓桿及反向產品的監管框架，在符合特定要求下，容許發行商發行與海外上市股票、以至港股掛鈎的相關產品。然而，這輪放寬卻明確將A股及「A+H」股份「拒之門外」。有分析認為，這道「不開放」紅線，並非監管作風保守滯後，而是當局的審慎考量。

機制有異 A股設漲跌停板

香港證券及期貨專業總會會長陳志華解釋，這項限制主要基於對跨境監管協調與潛在套利風險的審慎考量。他指出，中港兩地的監管管轄權並不一致，A股主要由內地監管機構負責，而現有的兩地合作備忘錄中，並未納入此類衍生品的監管協作條款，一旦發生問題，香港證監會在這方面缺乏跨境協調的權限。

中港兩地交易機制有異
中港兩地交易機制有異

他續稱，兩地交易機制有顯著差異，A股設有漲跌停板限制，而兩地的午間休市與假日安排亦不相同，導致跨境槓桿及反向產品難以持續有效追蹤標的表現，特別是在標的觸及漲跌停時，基金經理無法及時進行對沖或平倉，將大幅增加追蹤誤差與營運風險。此外，兩地之間存在資金跨境流動限制，無法讓保證金資金跨境調撥。

資金跨境流動受審慎管理

團結香港基金副總裁兼公共政策研究院執行總監水志偉補充指，內地A股市場並非完全開放，資金跨境流動受到審慎管理，境外投資者通常需透過QFII、RQFII或滬深港通等機制進入，這些機制本身設有額度與匯兌限制，難以支撐高頻、高槓桿產品底層資金的靈活調度。

其次，槓桿型或反向型ETF並不直接買賣股票現貨，而是依賴期貨合約與掉期等衍生工具，但內地現有衍生性商品市場的配套與流動性尚不足以支撐基金進行每日的再平衡與風險對沖操作。

A股以散戶為主 易出現追漲殺跌

水志偉特別提到市場結構風險，A股以散戶為主，易出現類似韓國目前因追漲殺跌行情，觸發市場崩盤情況。翻查中國結算2025年年報顯示，截至2025年底，A股投資人數為約2.51億戶，其中自然人投資人（散戶）約2.5億戶，非自然人（機構投資人）僅60.87萬戶，散戶佔比超過99%。還有機構曾指出，內地A股市場散戶每日貢獻約80%的股市交易量。

他續稱，現階段暫不宜將A股納入槓桿及反向發行標的範圍，但未來若要推進，大概可採取循序漸進方式，先從產業或細分板塊切入，例如半導體硬件、光通訊等市場高度關注板塊，從而開發對應行業產品，而非直接推出個股槓桿產品。

相關文章：港ETF准採靈活槓桿結構 業界料不削吸引力 籲發行商勿「一刀切」暫緩上市

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