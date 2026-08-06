Google重組AI部門 DeepMind行政總裁換職 資深工程師離巢

Google母公司Alphabet宣布大幅重組AI部門，Google DeepMind行政總裁Demis Hassabis將卸下日常管理職務，改任DeepMind主席及Alphabet首席科學家；在Google工作27年的資深工程師Jeff Dean亦將離職創業。Alphabet（GOOG）股價在消息公布後，下跌4.05%，收報360.13美元。

今次改組正值Google加緊與OpenAI及Anthropic競逐前沿大模型，同時大舉投資數據中心及AI基礎設施。Google原定推出的Gemini 3.5 Pro至今仍然延遲發布，市場關注公司能否維持前沿模型的競爭力。

Jeff Dean結束27年Google生涯

Jeff Dean與Google高級研究員Sanjay Ghemawat將共同創立Discovery Loop，加速機器學習、科學及工程領域的技術突破。公司將採用公共利益企業架構，Google亦會投資該公司。行政總裁Sundar Pichai表示，Dean在Google工作27年後希望嘗試新事物，公司支持他的決定。Dean的離任屬友好性質。

Hassabis卸下日常管理職務

Hassabis表示，現時是交出Google DeepMind日常營運職責的合適時機，讓自己有更多時間和空間專注於整體大局，並盡力影響未來方向。

他日後將與Pichai共同處理AI相關的全球及策略事務，集中研究通用人工智能（AGI）及其社會影響，並投入更多時間於由DeepMind分拆的藥物研發公司Isomorphic Labs。

技術主管Kavukcuoglu接掌AI部門

Google DeepMind技術主管Koray Kavukcuoglu將接管AI部門日常營運，並直接向Pichai匯報。他將負責領導Gemini 4的開發工作，同時繼續擔任Alphabet首席AI架構師。

Kavukcuoglu過往較直接參與DeepMind與Google Cloud之間的合作。市場預期，在他接掌部門後，Gemini的發展方向將更重視產品落地及商業化。