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港交所任命何洸毅為戰略主管 指導新業務舉措

商業創科
更新時間：20:57 2026-08-05 HKT
發佈時間：20:57 2026-08-05 HKT

港交所（388）公布新管理層任命，何洸毅被委任為董事總經理及集團戰略主管，將負責領導集團戰略職能與港交所管理委員會及集團各業務部門主管緊密合作，推動集團重點戰略的落實，即提供經濟和宏觀趨勢方面的洞察，並對新業務舉措提供指導意見，支持集團的長期發展。

何洸毅下月1日履新 曾在奧緯諮詢任職超14年

何洸毅將於9月1日履新，並向香港交易所首席營運總監劉碧茵匯報工作。資料顯示，在加入香港交易所之前，何洸毅曾在奧緯諮詢(Oliver Wyman)任職超過14年，為亞太地區領先的交易所、監管機構和銀行的管理層及董事會提供諮詢服務，最近擔任的職務是銀行及金融服務合夥人兼亞太區數字資產業務主管。他擁有香港科技大學的工商管理學士學位（環球商業及經濟學）

港交所行政總裁陳翊庭表示，何洸毅擁有豐富的交易所及金融行業經驗，還是一位企業戰略專家，在推動企業發展規劃方面成績顯著，相信憑藉他對香港及國際市場的深刻了解，可以幫助港交所進行戰略規劃。

林基榮轉任行政總裁辦公室主管兼戰略關係主管

港交所同時宣布，現任集團戰略主管兼行政總裁辦公室主管、董事總經理林基榮，將擔任行政總裁辦公室主管兼戰略關係主管，他將領導團隊提升集團業務能力和聚焦，通過戰略關係把握更多機遇，並向集團行政總裁陳翊庭匯報工作。港交所表示，集團正在深化國際多邊合作，發展戰略關係非常重要，新職務將擴大林基榮的職責範圍。

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