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萬寧將於「美與健博覽」設6大免費檢測 涵蓋智能中醫諮詢及頭皮分析

商業創科
更新時間：17:53 2026-08-05 HKT
發佈時間：17:53 2026-08-05 HKT

萬寧將於8月13至17日參與由香港貿發局舉辦之「美與健生活博覽2026」，以「活出好狀態」 為主題，帶來一系列免費健康檢測、個人化諮詢、互動遊戲及日常健康方案。

萬寧表示，希望透過「美與健生活博覽2026」，讓不同年齡的市民都能以輕鬆、自在的方式接觸健康資訊和專業服務。大家都可以因應自己的需要，體驗健康檢測，並即場與萬寧專業團隊交流，將評估結果化成合適實用的個人化生活建議。

 六項免費健康檢測體驗包括智能中醫諮詢、頭皮分析、美肌診斷站、智能健康站、身體成份分析，以及心血管與壓力測試。

註冊藥劑師等專業團隊主理 

上述服務將由包括註冊藥劑師、中醫師、營養師、美容顧問及健康大使等組成的「萬寧專業社區健康團隊」主理，透過智能健康科技，配合專業知識，大家的生活習慣及個人需要，提供簡單易明的建議。

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