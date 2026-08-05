ACCA就本港五年規劃交10項建議 促會計業由後台走向前台 涵蓋AI及北都發展 

特許公認會計師公會（ACCA）就香港特區經濟和社會發展首份五年規劃的公眾諮詢提交10項建議，ACCA以「建誠信、聚人才、促轉型」為主題，涵蓋人工智能（AI）、大灣區制度銜接、北部都會區產業布局、國際金融中心、綠色經濟及財會人才培育等範疇。

ACCA香港事務及大灣區發展總監蘇可茵表示，政府與商界比以往更需要可靠的專業力量，會計及專業服務業需要由「後台支撐」走向「前台策略」。

她指出，不單是市場信用的建設者、維護者，更是制度銜接的翻譯者及國際標準的共建者，扮演不可替代的支撐角色。

ACCA香港分會會長鄭傑燊表示，國際秩序調整、經濟重心東移、AI發展及綠色轉型推進，正根本性重塑全球產業格局與競爭邏輯。香港要提升競爭力，需要以金融、創科、專業服務及高端人才為核心，主動擔當資源要素配置與服務創新的高增值樞紐平台。

倡推動會計業拓展估值及併購

在會計專業轉型方面，ACCA建議業界進一步拓展估值、併購及實物資產等高增值服務，並建立涵蓋AI、綠色金融及知識產權的人才進修與能力評估體系。

針對北部都會區，ACCA提出建立重點產業鏈圖譜及中試轉化試驗場，並加強政府、產業、學術及科研機構之間的合作，推動創科成果商業化。

在大灣區發展方面，公會建議深化跨境數據流通及專業資格互認，降低企業跨境營運及專業服務對接的制度成本。

ACCA提出的10項建議包括：

1. 設立「會計專業 AI 應用通則」及雙軌監管沙盒

2. 推動會計專業向估值、併購及實物資產領域升維

3. 建構北部都會區重點產業鏈圖譜及中試轉化試驗場

4. 深化大灣區數據跨境流通與專業資格互認

5. 匯聚多元國際資本賦能初創企業

6. 建立離岸人民幣及大宗商品雙樞紐

7. 推動綠色金融產品創新及中小企 ESG 入門支援

8. 建設碳市場及可持續航空燃油（SAF）專業服務樞紐

9. 構建AI、綠色及知識產權人才進修及評估生態

10. 推進官產學研協作及建立企業 AI 應用評估框架