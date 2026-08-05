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安聯投資斥5.55億坡元收購大華資管 亞太管理資產增至逾1,700億歐元

商業創科
更新時間：17:32 2026-08-05 HKT
發佈時間：17:32 2026-08-05 HKT

安聯投資今日（5日）宣布，已達成協議收購新加坡大華銀行旗下資產管理業務大華資產管理，作價5.55億新加坡元，折合約3.76億歐元，當中包括過剩現金及長期分銷協議。交易仍待監管機構批准，預計2027年完成。交易完成後，安聯投資在亞太區為客戶管理的資產總值將增至超過1,700億歐元。

大華資管管理資產達280億歐元

大華資產管理總部位於新加坡，管理資產規模達280億歐元，業務遍及新加坡、汶萊、泰國、馬來西亞、印尼、台灣、日本及越南八個亞洲市場。

安聯投資表示，收購可協助公司進入泰國、馬來西亞及越南等高增長市場，並擴大在新加坡、台灣及印尼等現有市場業務規模的機遇。

取得大華銀行零售分銷網絡

是次交易同時附帶長期分銷協議，讓安聯投資能接觸大華銀行的零售客戶網絡。按總資產計算，大華銀行為東南亞第三大銀行，在東盟地區擁有超過800萬名客戶及約400家分行。安聯投資認為，透過該分銷協議，將有機會向東南亞更廣泛的投資者提供其一系列創新的全球投資產品。

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