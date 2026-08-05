逾九成港企已應用多步驟AI 僅36%可完整保留AI行為 Sumsub揭「問責不對稱」問題

首個以AI支援大規模合規營運的信任基礎設施Sumsub發表最新報告指出，94%香港企業已應用或正在試行多步驟AI系統，但只有36%能透過可靠且不可篡改的紀錄，完整及永久保存AI行為的審計軌跡。

報告稱之為「問責不對稱問題」，即企業中為 AI 決策承擔責任的程度，以及其向監管機構、持份者或客戶清楚解釋及證明AI如何作出相關決定的能力有所不足。

AI自主程度迅速提升

Sumsub從自主程度、責任清晰度及可追溯性三範疇，評估亞太區企業的AI代理治理能力。調查顯示，95%香港企業在過去一年擴大AI應用規模或提升其自主程度，高於亞太區平均的92%。

另外，香港企業較傾向採用共同問責模式，40%香港企業表示，AI行為及決策由多個業務部門共同負責，高於亞太區平均的27%，比例為區內最高，反映本港企業較傾向採用跨部門協作模式。

不過，企業對高風險工作流程的AI應用仍保持審慎。89%香港企業願意把低風險及例行工作交由AI處理，與亞太區平均的88%相若；但當AI涉及財務決策時，企業取態明顯較為審慎。

治理評分略低於亞太平均

香港企業的整體AI治理自評得分為66.7分，略低於亞太區平均的67.1分，治理成熟度仍有提升空間。

Sumsub亞太區副總裁Penny Chai表示，香港企業並非缺乏推動AI代理應用的策略方向，而是在拓展應用時採取較審慎的態度。當AI決策涉及財務責任，未成熟的追溯機制或會為企業帶來難以承受的營運風險，因此建立穩健的追溯及安全框架，是企業在高風險決策中安全和大規模地應用AI的先決條件。

金融業治理表現居首

按行業劃分，亞太區金融服務業在嚴格的監管要求規範下，以69.6分位居榜首，亦錄得最高的審計軌跡應用率；資訊科技及軟件服務業以68.8分排第二，但報告提醒，相關行業部署AI的速度較快，治理能力落後於應用程度的風險增加。

以電子商務與網購平台（65.4 分）為例，業界廣泛利用 AI 工具推動銷售，但由於利潤空間有限，只有 29% 採用獨立審計機制。於榜末的交通運輸與配送平台行業（64.4 分）則優先考慮營運效率，甚至有機會以犧牲監察及追溯能力為代價。問題是，一旦自動化 AI 系統出現異常，其物流運作便可能因缺乏足夠監管而出現系統性盲點。

電子商務及網購平台的評分為65.4分，只有29%採用獨立審計機制；交通運輸與配送平台則以64.4分位居榜末。報告警告，這些行業若過度追求營運效率，在自動化AI系統出現異常時，其物流運作便可能因缺乏足夠監管而出現系統性盲點。

追溯成本成主要障礙

香港企業認為，擴大AI應用面對的三大重點，分別是管理先進AI模型所涉及的技術難度，佔64%；降低建立追溯機制的成本，佔50%；以及確保不同平台之間能夠順暢整合，佔48%。

報告又指，98%香港企業表示已為應用第三方驗證方案作好準備，將AI自動化行為與經驗證的身分網絡進行綁定，以確保每項自動化行為均可追溯至獲授權的AI代理，以及負責監督相關決策的人類。