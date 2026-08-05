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《沽注一擲》原型警告美股恐現「1987年式下跌」 企硬沽空英偉達及Tesla 籲散戶勿跟風

商業創科
更新時間：15:02 2026-08-05 HKT
發佈時間：15:02 2026-08-05 HKT

據《CNBC》報道，電影《沽注一擲》原型人物、知名投資者Michael Burry繼續看淡美股。他在Substack發文表示，他仍然相信市場可能接近重大頂部，亦可能出現「1987年式下跌」。不過，標普500指數屢創新高，很可能吸引新資金進一步流入市場。

標指創新高 納指兩日升近5%

標普500指數周二升1.9%，創6月以來首次收市新高，主要受企業業績勝預期，以及市場憧憬霍爾木茲海峽恢復航運、國際油價進一步下跌帶動。以科技股為主的納斯達克綜合指數則急升2.7%，本周首兩個交易日累計升幅接近5%。

Burry表示，今輪升市正在形成自我強化的循環。當股市上升而市場波動性下降，以波動性為投資目標的系統性基金會被迫提高槓桿，其他動量交易策略亦會增加持倉，令更多資金追入市場。

質疑AI基建融資難以持續

Burry一直是華爾街最積極質疑AI投資熱潮的人物之一。他認為，市場對AI基礎設施的需求，部分由可能難以持續的融資安排推動，相關投資一旦放緩，可能對AI概念股估值造成重大衝擊。

即使美股持續上升，Burry仍維持多項淡倉，包括iShares半導體ETF（SOXX）、美光（MU）、英偉達（NVDA）、Caterpillar（CAT）、Palantir（PLTR）、Tesla（TSLA）及應用材料（AMAT）。

僅沽空英偉達暫錄虧損

Burry表示，他仍然有信心上述淡倉的長期投資邏輯成立。截至目前，除沽空英偉達的交易外，其餘淡倉仍然錄得盈利。

不過，他亦強調，若市場走勢明確違背其判斷，將會止蝕離場。他提醒一般投資者，沽空風險極高，不適合所有人，直言「我必須沽空，但多數人不應該。」
 

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