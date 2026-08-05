蘋果首款摺疊iPhone料9月亮相 新CEO首個發佈會 破例抽籤招募門市員工撐場

蘋果正籌備今年最重要的產品發布會，並首次透過抽籤形式，招募美國零售店員工到現場協助活動。據彭博引述公司內部備忘錄報道，發布會將於9月上半月舉行，預計屆時將推出首款摺疊iPhone、iPhone 18 Pro系列及新一代Apple Watch等產品。公司發言人拒絕就今次內部招募及發布會安排置評。

備忘錄顯示，獲選零售員工將負責整理入場隊伍、為嘉賓登記、迎接與會者、提供場地指引，以及支援保安團隊。蘋果表示，很高興向美國零售店團隊提供參與「活動支援體驗計劃」的機會。

發布會或於9月9日舉行

蘋果只向員工透露活動將在9月上半月舉行，未有提供確實日期。按過往慣例，iPhone發布會通常安排在9月第二個星期二或星期三。

由於今年美國勞動節落在9月7日星期一，市場推測發布會安排在星期三的可能性較高，讓與會者保留完整工作日作交通及行程安排。若延續有關慣例，活動可能於9月9日舉行，但蘋果尚未證實。

今次發布會亦具有額外意義，將是John Ternus於9月1日接替Tim Cook出任行政總裁後，主持的首場大型產品發布活動。

市場預計，蘋果將在活動中發布旗下首款摺疊iPhone，以及iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max、新款Apple Watch及其他硬件產品。