據報DeepSeek重啟第二輪融資 集資500億 投前估值約5000億元

據內媒《財經》引述消息報道，DeepSeek重啟第二輪融資，本輪計劃集資500億元，投前估值約5000億元，並計劃將在8月下旬完成簽約。

DeepSeek在今年4月開啟了首輪融資，並在6月完成，該輪融資金額500億元，估值超過3500億元，成為中國AI大模型史上首輪融資規模最大的公司。

報道引述知情人士指，DeepSeek第二輪融資至少在7月中旬就已開啟，但在7月底突然暫停，當時一些談判候補名單上的投資者被告知簽署融資協議的計劃暫緩。

傳梁文鋒不滿交流會言論瘋傳

有媒體7月26日報道指DeepSeek暫停第二輪融資，其中一個原因是DeepSeek創始人梁文鋒對網上廣泛流傳的言論感到不滿，這些消息主要圍繞疑似泄露的面向投資者的會議實錄。報道引述交易人士指，DeepSeek和正在洽談的投資者希望今次融資在重啟後能低調進行。

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報道又指，在第二輪融資的洽談名單上，有在首輪融資中落選的候補機構，也有首輪就入局的風險投資和產業資本在考慮增資。DeepSeek首輪融資的投資方分別是：國家人工智能產業投資基金、騰訊（700）、寧德時代（3750）和溥泉資本、網易（9999）、京東（9618）、礪思資本、IDG資本、正心谷投資、拾象資本。

上輪融資意向資金逾1000億元

DeepSeek開放融資的反應熱烈，報道引述參與交易投資者稱，首輪圍繞DeepSeek表達投資意向的資金規模超過1000億元，最後融資500億元，意味著至少還有500億元資金有入局意向，料將參與第二輪融資。

