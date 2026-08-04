創科實業中期純利增17.5% 派息增20% 5億美元回購計劃已完成4200萬美元

創科實業（669）公佈截至今年6月底止中期業績，純利錄得7.38億元(美元，下同），按年增長17.5%；營業額達83億元，按年上升5.9%，兩者均創歷史新高。每股基本盈利40.5美仙，中期息派150港仙（約19.31美仙），按年增加。

毛利率顯著提升 受惠關稅緩解及品牌表現期內

期內，毛利率由去年同期的40.3%升至42.9%。集團指出，毛利率上升主因包括，關稅緩解措施持續見效、歐洲、中東、非洲及澳洲市場貢獻額外利潤貢獻；旗下工具品牌MILWAUKEE業績強勁，消費品牌盈利能力提升；以及全球製造業務營運改善。

區域銷售增長 美洲領漲

上半年銷售額達83億美元，其中匯率順差貢獻1.9個百分點。分區域看，美洲（含美國、加拿大、墨西哥、中美洲及南美洲）按當地貨幣計算銷售額增長4.3%；歐洲、中東及非洲則按當地貨幣計增長約2.8%。

股份回購計劃啟動 已回購4200萬美元

今年6月，該集團啟動為期18個月的自動股份回購計劃，規模最高達5億元。截至7月底，已按計劃購回價值4200萬元的股份。

管理層：信心達成2027年盈利目標

創科實業執行主席Horst Pudwill表示，憑藉優秀人才、強大的文化與核心行業合作關係、完善產品路線及穩健資產負債表，集團有信心未來繼續領先業界。行政總裁Steven P. Richman則指出，上半年錄得9.9%的除利息及稅項前盈利率後，更有信心能於2027年達成或超越內部除利息及稅項前盈利率10%的內部目標，並於2028年及往後進一步提升。