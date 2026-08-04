華為香港協辦研討會 關注數據中心鋰電消防安全

香港數據中心鋰電池消防安全新規實施滿一周年，業界日前於尖沙咀舉辦研討會，聚焦解決鋰電「熱失控」痛點。活動由消防工程師學會（香港分會）、香港工程師學會（消防分部）及中國香港消防協會主辦、華為香港協辦，倡議將防火策略由傳統「被動滅火」轉為「主動防控」，並探討適合本港高密度環境的最新鋰電安全技術。

研討會籌辦委員會主席暨消防工程師學會香港分會副會長李定強工程師致辭時表示，多宗鋰電池事故敲響警鐘，解決熱失控威脅刻不容緩。他指出，業界正透過固態電池、智慧BMS主動預警及磷酸鐵鋰電池三大方向提升本質安全，惟現有水噴淋系統須提前規劃管線預留及排水承載力，以配合日後更大規模儲能部署。他呼籲數據中心營運商、消防工程公司及顧問、總承建商及設備供應商跨專業協作，由被動滅火轉向主動預防，搭建覆蓋技術、設計、營運及監管的鋰電安全生態圈，守護本港數字經濟基建。

楊恩健：消防處前瞻研究兩年 應對策略由「滅火」轉「降溫」

楊恩健工程師提到，鋰電池大規模應用已是行業趨勢，惟其能量密度高，故障後極易引發熱失控。消防處早於兩年前展開前瞻研究，將應對策略由傳統「撲滅明火」調整為「持續降溫、控熱」，並於去年8月推行《電池房和充電設施的消防安全規定》與《數據中心的消防安全規定》，條例經跨界磋商、吸納前線實戰經驗制訂，務求嚴謹且切合實務。他強調防火工作需要營運方、工程界、設備商及從業員各司其職，以科學建立風險認知，護航新能源產業穩健發展。

兼顧節省空間低PUE 華為倡全鏈安全防護

香港土地資源珍貴，數據中心須兼顧高密度布局、節省空間、低PUE與高安全標準，安全與救援效能的平衡長期是業界技術難點。華為數據中心能源及關鍵供電拓展部首席技術官韓冬，現場分享智能鋰電解決方案及落地經驗，其SmartLi 5.0備電系統由電芯至系統搭建全鏈安全防護，就算水消防持續運作，亦可有效遏制鋰電火災蔓延。

華為香港數字能源業務部總經理高鄒萍致閉幕辭稱，研討會打通政產學研溝通渠道，推動本港數據中心產業邁向綠色、安全並行發展，集團未來會持續聯同各界合作，打造穩妥數碼基建，支撐香港數字經濟向前發展。