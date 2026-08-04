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香港興業首推學生宿舍 上環提供160個宿位 月租9000元起

商業創科
更新時間：20:26 2026-08-04 HKT
發佈時間：20:26 2026-08-04 HKT

香港興業（480）宣布推出首個學生宿舍項目「HOLLYWOOD RESIDENCE荷里活公寓」，項目坐落於上環荷李活道165號，鄰近本港頂尖大專學府，提供約160個優質宿位。香港興業指，項目月租由9000元起，隨着項目正式推出，市場反應正面，租賃查詢持續上升。

鄰近本港頂尖大專學府

香港興業指，「HOLLYWOOD RESIDENCE荷里活公寓」已於2026年6月竣工，並將於2026年8月正式投入營運，2026/27學年接待首批學生入住，不論是步行或乘搭公共交通工具，學生均可輕鬆往返各區大專院校及市中心；其中項目與香港大學站亦僅兩站之隔，加上完善的巴士網絡（包括城巴路線4、7、37A、90B及91）更為學生提供直達香港大學校園的便捷選擇。

香港興業表示，香港興業國際一直致力透過多元化業務支持本地社區及長遠經濟發展，並持續探索具策略價值的資產發展機遇，是次項目標誌著香港興業國際在拓展多元物業組合及學生住宿市場的新里程；同時亦體現集團對香港教育發展及青年人才培育的長遠支持。 

香港興業指，項目將於8月8日至9日 (上午10時至下午5時) 舉辦開放日，屆時將有專人現場導賞及講解。

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