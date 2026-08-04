OpenAI反擊蘋果訴訟 爆外聘律師混淆亞洲姓氏寄錯信 批指控草率兼針對個人 

OpenAI就蘋果提出的商業機密訴訟發表聲明反擊，批評有關訴訟「草率、進取且異常針對個人」，與蘋果一向重視細節的企業形象不符。OpenAI更披露，蘋果早前聲稱曾於2月聯絡公司但未獲回覆，實際上是其外聘律師混淆了兩個亞洲姓氏，把電郵寄給錯誤對象。

外聘律師混淆Wang與Chang

公開電郵顯示，蘋果外聘律師事務所的合夥人Gabriel Gross，向OpenAI法律總顧問Che Chang發信，內容涉及前蘋果員工保留非公開及機密資料。

Gross其後再發電郵，感謝Chang剛才致電並迅速答應合作。不過，Chang隨即聯絡蘋果內部法律顧問，表示自己從未與Gross通話，質疑對方為何聲稱雙方曾經交談。

Gross翌日承認，相關電郵原本應寄給另一名姓Wang的蘋果前員工，但他誤在與Chang的電郵串中回覆。他解釋，真正致電並表示願意協助解決問題的是Wang，並就造成混亂致歉。蘋果內部法律顧問其後亦確認Gross是公司的代表律師，並承認事件涉及溝通失誤。

OpenAI指出，蘋果當時沒有提出今次訴訟中的具體指控，更曾表示正與相關人士「解決任何問題」。此後雙方約五個月沒有進一步聯絡，直至蘋果提出訴訟。

蘋果被指主動聯絡前員工求助

訴訟另一爭議涉及蘋果前員工Chang Liu。蘋果指控他離職後仍取用公司機密資料，但OpenAI表示，蘋果現時才承認，當時是蘋果員工主動聯絡Chang Liu，要求他協助尋找相關資料。

OpenAI聲稱，蘋果其後把事件歸咎於Chang Liu仍保留系統存取權限，但沒有披露這類「殘留存取權限」是蘋果離職管理機制的常見問題。部分前員工離職後仍可存取蘋果文件，即使他們並不希望、甚至不知道自己仍然擁有相關權限。

蘋果指控錢高層索取商業機密

蘋果亦指控前高層Tang Tan試圖取得及使用公司的商業機密。OpenAI反駁，Tang Tan一直清楚要求團隊不得索取或使用其他公司的任何機密資料。

OpenAI又指出，Tang Tan在蘋果任職逾24年，曾是公司內廣受認可的創新領袖之一。公司強調，既沒有、亦不希望取得蘋果的商業機密，更關注研發推動科技前沿的創新產品。

批蘋果改變說法

OpenAI表示，若蘋果在入稟前提出相關疑慮，公司本可作出澄清。OpenAI已認真處理訴訟中的指控，並提出與蘋果合作解決問題，但對方反而不斷改變說法，包括對其他離職員工作出含糊指控。

OpenAI強調，蘋果申請臨時禁制令既建基於錯誤資料，也完全沒有必要，並預計蘋果往後可能繼續採取相同的指控策略。