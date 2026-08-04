網民熱議蔡崇信與美女主持合照 女方急澄清無「不正常關係」

阿里巴巴（9988）董事會主席蔡崇信與妻子吳明華於日前宣布，雙方決定友好結束近30年的婚姻關係。消息公布後，蔡崇信過往與主持人王秋怡的一張公開合照被網民翻出並引發揣測。王秋怡其後澄清，照片只是正常社交合照，否認與蔡崇信存在不正常關係。

該合照拍攝於AUBL亞洲大學生籃球聯賽現場，當時蔡崇信是賽事投資方，王秋怡受邀擔任賽事主持人

王秋怡畢業於哥倫比亞大學（Columbia University），曾任職於國際會計師事務所安永，後因參與騰訊戀愛推理綜藝《心動的信號》第五季而備受關注，現在是體育賽事主持人。

該合照拍攝於AUBL亞洲大學生籃球聯賽現場，當時蔡崇信是賽事投資方，王秋怡受邀擔任賽事主持人。

隨後，有網友發現王秋怡今年二月份在社交平台發布的一個帖子，還配文最近「在和很霸的總談很甜的戀愛」。

王秋怡今年二月份發帖，配文最近「在和很霸的總談很甜的戀愛」

王秋怡於8月3日在原帖下回應，帖文內所有合照對象均為朋友或工作夥伴，其男朋友並未出鏡。她表示，正常清白的合照被曲解令她感到「非常詫異」，呼籲網民不要被網絡謠言誤導。

離婚不涉出售阿里股份

蔡崇信與吳明華透過發言人表示，離婚決定是在相互尊重下共同協商作出。兩人多年來的關係逐步轉變為共同撫育子女及經營商業項目的合作夥伴，離婚後仍會維持穩定的專業合作。

雙方聲明指出，今次婚姻變動不會觸發核心資產股權拆分，亦沒有出售阿里巴巴股份的計劃；蔡崇信將繼續擔任阿里巴巴董事會主席。

阿里巴巴2026財政年度報告顯示，蔡崇信持有81.1萬股阿里巴巴股份，另有尚未歸屬的限制性股份單位涉及7萬股；吳明華則持有128萬股，佔公司總股本約0.01%。

由兩人英文名字命名、在根西島註冊成立的Joe and Clara Tsai Foundation Limited，另持有約1,074.9萬股阿里巴巴股份，佔總股本約0.06%。此外，兩家由蔡崇信擔任獨任董事的公司合共持有約2.6億股阿里巴巴股份，佔總股本約1.36%。

籃網母企管理架構不變

雙方又表示，離婚不會改變NBA布魯克林籃網、WNBA紐約自由人及母公司布魯克林體育娛樂公司（BSE Global）的營運架構。蔡崇信將繼續擔任BSE董事長及籃網主席，吳明華則留任BSE副董事長及紐約自由人主席。

據《福布斯》報道，蔡崇信於2024年以6.88億美元出售BSE Global的15%股權，交易對公司的估值約為46億美元。至2025年底，布魯克林籃網估值據報已升至62.2億美元。

《福布斯》最新資料顯示，現年62歲的蔡崇信身家約125億美元，全球富豪排名第255位。他是阿里巴巴聯合創辦人之一，亦是僅次於馬雲的阿里巴巴第二大個人股東。

