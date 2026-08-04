滙豐重申私有化恒生不裁員 整合助上客量按季多1倍 艾橋智：內地收緊跨境投資無礙開戶量

滙控（005）將滙豐香港和恒生銀行的7個職能部門整合後會否有下着的裁員行動備受關注，行政總裁艾橋智 (Georges Elhedery) 表示，集團已承諾不會因私有化恒生而有任何裁員行動，亦不會將滙豐香港和恒生見客的前台部門整合。他又指內地收緊跨境投資措施未有影響其5至7月的開戶量。

預留資本派息及業務增長

滙控暫停回購股份3季後如期重啟回購，但是次宣布回購金額僅10億美元，低於券商預期。艾橋智重申集團維持50%派息率指引不變，而向股東分派，首先會預留資本用作派息，以及作業務增長之用，剩餘資本才用來回購股份。集團財務總監郭珮瑛（Pam Kaur）補充說，第2季滙控的貸款增長達200億美元，是過往季度的兩倍，以致可用於回購的剩餘資本低於預期。

恒生數碼渠道上客能力提升

早前滙控將滙豐香港和恒生的7個職能部門整合，而大多整合部門由恒生一方擔任新主管，滙豐一方需向恒生匯報，艾橋智對此表示，此舉是推動兩行之間的協同效應及能力提升的計劃之一，並舉例指出整合職能部門帶來好處之一，已即時體現在提升恒生的數碼渠道上客能力，第2季恒生的上客量較首季多出1倍，即新增客戶人數達6萬名。他強調集團會保留兩行的獨立性、品牌、分行定位及客戶服務團隊，不會將服務客戶的前台部門作任何整合。

具合適技能人選擔任新主管

至於職能部門整合後的新團隊主管安排，他指集團已選出具合適技能的適當人選來擔任新主管，其實當中很多高管曾同時在恒生和滙豐銀行工作，對兩行都非常熟悉，集團會全力支持他們。 問及會否因整合職能部門而有潛在裁員行動，他重申集團已承諾不會有任何裁員計劃，並指雖然預期私有化恒生可能會影響部分職位，但已為員工提供再培訓及技能提升的能力，讓他們能轉型至其他職位。整體而言，滙控仍是在香港淨增人手的投資地。

香港國金樞紐重要性料持續

內地自5月下旬收緊跨境投資活動，艾橋智表示，歡迎當局釐清有關監管要求，此舉並非旨在打擊或限制對外投資。集團向來遵守最高標準遵守法規，並有非常穩健的開戶程序，包括額外的開戶聲明。事實上，由5月至7月期間，其開戶數目並未因這些收緊措施而受到影響，因此持續看到業務的動力。而且多位內地或香港官員公布了有關香港作為內地國際金融中心及重要樞紐的重要性，包括互聯互通計劃等，故並無任何跡象顯示過去數年所見的持續趨勢不會繼續下去。

香港商業房地產無出現新減值

第2季滙控的預期信貸損失為10.52億美元，按年大致持平。郭珮瑛指，季內撥備主要是觀察到受宏觀經理導致第三階段違約貸款略有上升而提撥，這部分與香港商業房地產無關，實際上第2季香港商業房地產相關撥備僅逾1.5億美元，並無出現新減值。她指香港住宅物業市場非常強勁且正在復甦；零售及寫字樓在中環核心地區亦有良好表現，惟非核心地區的估值則面臨壓力。因此，集團增加的減值主要是針對這些已減值貸款組合所作的估值調整。

她續指，第2季撥備屬正常化季度，並無特項項目相關的撥備，故全年的信貸成本指引維持約45個基點。目前來看，儘管中東局勢持續波動，滙控在所有市場仍展現韌性，因此對今後季度的預期信貸損失水平感到非常安心。

AI資金主要投向代碼輔助工具

AI方面，艾橋智指，正密切地追蹤AI Token支出，強調在投資AI領域在追蹤效益的基礎上有極大的意願，目前資金主要投向代碼輔助工具，相關場景生產力提升300%至400%，反金融欺詐、客服中心運營、財富管理經理等多個業務場景已落地商用AI方案，集團已為超過20萬名員工配備生產力工具。

問及後續是否會持續出售資產，艾橋智表示，剝離非核心、低回報資產是集團簡化運營的長期戰略，未來仍考量開展選擇性資產處置。