Shein傳最快本月中啟動香港IPO 估值降至300億至400億美元 潛在基石投資者據報要求進一步壓價

網上快時尚零售商Shein據報計劃最快於本月中啟動香港首次公開招股（IPO），目標估值介乎300億至400億美元，較2022年高峰期的982億美元大幅下降約59%至69%。部分潛在基石投資者更要求將估值壓低至300億至320億美元。

據路透社引述消息人士報道，Shein上周已展開上市前投資者推介，並在紐約、波士頓及三藩市與投資者會面，交易可能於本月中至下旬啟動。不過，上市時間及估值仍可能因應投資者反應調整，公司尚未公布集資規模、招股價及正式時間表。

收入增速連年放緩

Shein近年收入仍然增長，但增速持續放緩。公司2023年至2025年收入分別為321.03億、387.48億及418.47億美元，按年增幅由2024年的20.7%降至2025年的8%。今年首季收入為90.52億美元，僅較去年同期的89.52億美元增長1.1%。

美國於2025年5月取消價值800美元以下中國包裹的關稅豁免後，Shein今年首季美國市場收入按年下跌14.3%至20.4億美元，佔總收入比重亦由去年同期的26.6%降至22.5%。

歐盟亦於今年7月取消價值150歐元以下包裹的關稅豁免，並開始徵收3歐元固定關稅。由於Shein約三分之一收入來自歐洲，相關措施可能進一步增加收入前景的不確定性。

首季淨利潤由盈轉虧

盈利方面，Shein於2023年至2025年的淨利潤分別為27.89億、33.65億及20.64億美元；今年首季則由盈轉虧，錄得約9,900萬美元虧損。

公司在招股文件中解釋，首季虧損主要受到可轉換可贖回優先股錄得3.28億美元公允價值虧損拖累，期內營業利潤仍達2.58億美元。路透社指出，儘管虧損部分來自一次性會計因素，但收入增長及核心盈利轉弱，仍反映公司面對的經營壓力。

估值由982億美元反覆下調

Shein於2022年3月進行D輪融資時，投前估值曾高達982億美元；其後D+輪融資的估值降至640億美元，跌幅約35%。最新IPO目標估值再降至300億至400億美元。消息人士表示，經歷幾次IPO受阻後，投資人的心態也已從追求高估值轉向務實，「估值低一點也沒關係，只希望能趕緊上市」。

若最終估值落在上述範圍，Shein的市值將略高於約值260億美元的H&M，但遠低於Uniqlo母企迅銷的1,610億美元，以及Zara母企Inditex的2,080億美元。

擬補償後期投資者

由於上市估值可能低於早前私人融資水平，Shein正研究降低部分後期投資者的持股成本。根據招股文件，公司可能向參與Pre-D輪、D輪及D+輪融資的投資者發放現金及額外B類股份，或以較低換股價增發股份，令其持股成本對應的估值降至約400億美元。

Coatue Management、HSG及General Atlantic等機構曾參與相關融資，但具體補償條款尚未披露。

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第三度衝擊資本市場

Shein過去曾尋求在美國上市，其後轉往倫敦，並於2025年4月取得英國金融行為監管局批准，但兩次上市計劃均未能完成。公司最終於今年7月10日取得中國證監會境外上市備案，為來港上市掃除主要障礙。

Shein計劃把上市所得款項用於科技投資、全球品牌建設、企業責任項目及一般企業用途。