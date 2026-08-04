韓國收緊單一股份槓桿ETF交易 SK海力士產品成交量降至兩個月低位

據彭博報道，韓國監管部門推出多項降溫措施後，追蹤SK海力士及三星電子的單一股份槓桿交易所買賣基金（ETF）交投顯著萎縮。

韓國規模最大的同類產品、追蹤SK海力士的KODEX單一股份槓桿ETF，周一成交股數降至5,900萬股，創6月4日以來最低。另一隻追蹤三星電子的同類產品，成交股數亦跌至5月底上市以來最低。

最低現金要求提高兩倍

交投急跌主要發生在監管措施生效後。韓國當局由7月31日起，把投資者買賣槓桿ETF所需的最低現金存款要求，由1,000萬韓元（約5.5萬港元）提高至3,000萬韓元（約16.4萬港元），增幅達兩倍。另外，監管部門較早前亦宣布，在市場狀況恢復穩定前，暫停批准新的單一股份槓桿ETF上市。

槓桿ETF透過衍生工具放大相關股份的每日回報，早前吸引大量散戶頻繁買賣，加劇SK海力士及三星電子等重磅科技股的波動。

散戶槓桿炒作大致結束

NH Investment & Securities韓股銷售人員Peter Park表示，主要科技股的投機槓桿活動，不論在升市或跌市方向均受到抑制。

他指出，投資者仍可不受限制地沽售現有持倉，但新買盤需要面對更高的現金門檻，意味由散戶推動的槓桿短炒活動已大致告一段落。

KOSPI年內仍升約48%

儘管監管措施令槓桿產品交投降溫，韓國綜合股價指數（KOSPI）今年以來仍累升約48%。不過，急升亦伴隨極端波動。韓國股市在7月曾史無前例地四度觸發暫停交易安排。

