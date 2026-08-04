Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

新世界「83 永康街」累售近八成 市值料達6億

商業創科
更新時間：11:23 2026-08-04 HKT
發佈時間：11:23 2026-08-04 HKT

新世界發展（017）公布最新業務狀況，旗下九龍西甲級商廈「83 永康街」累售逾75個單位，佔已推出價單單位近八成，平均成交呎價約7,500港元，反映市場對新核心商業區的甲級商廈需求殷切。根據市場估計，市值料約6億元。

大手客1.4億購入全層

「83 永康街」目前已售逾75個單位，平均成交呎價約7,500港元，投資及自用比例約為四比六。最近獲買家斥資1.4億港元大手購入6樓全層作長線投資，部分單位會留作企業自用。

在住宅銷售方面，「PAVILIA ROSA 滶蘊」在7月份售出5伙，其中7樓E1單位，實用面積561平方呎，採用兩房連梗廚設計，以1,982.1萬港元成交，創下兩房同類戶型新高，呎價達35,332港元。

此外，項目招標售出的低密度大宅平均售價逾5,600萬港元，呎價近4萬港元；另外四房天台特色戶以9,144萬港元成交，呎價達56,866港元，呎價創今年豪宅樓花新高。

瀋陽K11單日人流突破12萬

內地K11在暑假期間引入人氣IP及品牌首店。位於漢口的武漢K11在暑假舉辦大型沉浸式IP藝術展《中國奇譚‧造夢奇境藝術展》等多場活動，加上有包括全國首店在內的多間新店相繼開業，帶動人流按年大增35%。瀋陽K11引入兩大人氣IP主題快閃店，整體人流按月上升45%，在7月25日及26日的單日人流均突破12萬人次，創開業以來單日人流新高。

深圳項目登龍崗榜首

內地住宅方面，「新世界．天馥」成為廣州荔灣區最近一年總價800萬元人民幣內的住宅成交銷量冠軍。項目推出約818至1,496平方呎的新戶型，迎合市場對高端住宅的需求；在「港人置業專場」銷售日，人流按年大增220%。另外，深圳新世界188號再度位列今年6月龍崗區成交數目榜首，持續領跑龍崗市場。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
Coffee林芊妤罕解構「殘廁事件」真相 遭TVB解約面對樂小姐極無助 拒回舊公司：保留少少尊嚴
影視圈
20小時前
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
網民熱議村屋先係最好住！？地方大/火災容易逃生 過來人以4大原因勸退
生活百科
21小時前
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
謝霆鋒大仔Lucas謝振軒19歲生日 攬實張柏芝盡展孝心 媽媽公開兒子童年告白甜入心
影視圈
16小時前
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
中年好聲音4｜周志康奪MVP係最後高光時刻？  一舉動疑證遭淘汰  網民望樂易玲力挽狂瀾
影視圈
18小時前
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
網民嚴選8大乞人憎藝人 影帝爆冷入圍：仲以為佢好Nice 李思捷被指阻街成負評王
影視圈
18小時前
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
唐詩詠爆喊憶母嘔血突離世  自責訴心聲惹哭敖嘉年：我完全冇理家人  影響巨大導致離巢？
影視圈
3小時前
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
東張西望｜銀行精英沉船女技師借逾百萬  女方爆受邪教操控賣淫呃錢  主謀竟是年輕閨密？
影視圈
15小時前
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
移加港人感慨「感受到香港嘅好」？批效率低/治安差 當地人4點苦呻「無希望」都想走 網民嘆：好多嘢十年如一日
生活百科
19小時前
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
山頂豪宅怡園6100萬易手 買家為外科名醫之子金承威
樓市動向
15小時前
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
JUPAS明放榜 港生索130萬留英被拒公審父母：「明明價錢好合理！」網民鬧爆「啃老當提款機」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前