新世界「83 永康街」累售近八成 市值料達6億

新世界發展（017）公布最新業務狀況，旗下九龍西甲級商廈「83 永康街」累售逾75個單位，佔已推出價單單位近八成，平均成交呎價約7,500港元，反映市場對新核心商業區的甲級商廈需求殷切。根據市場估計，市值料約6億元。

大手客1.4億購入全層

「83 永康街」目前已售逾75個單位，平均成交呎價約7,500港元，投資及自用比例約為四比六。最近獲買家斥資1.4億港元大手購入6樓全層作長線投資，部分單位會留作企業自用。

在住宅銷售方面，「PAVILIA ROSA 滶蘊」在7月份售出5伙，其中7樓E1單位，實用面積561平方呎，採用兩房連梗廚設計，以1,982.1萬港元成交，創下兩房同類戶型新高，呎價達35,332港元。

此外，項目招標售出的低密度大宅平均售價逾5,600萬港元，呎價近4萬港元；另外四房天台特色戶以9,144萬港元成交，呎價達56,866港元，呎價創今年豪宅樓花新高。

瀋陽K11單日人流突破12萬

內地K11在暑假期間引入人氣IP及品牌首店。位於漢口的武漢K11在暑假舉辦大型沉浸式IP藝術展《中國奇譚‧造夢奇境藝術展》等多場活動，加上有包括全國首店在內的多間新店相繼開業，帶動人流按年大增35%。瀋陽K11引入兩大人氣IP主題快閃店，整體人流按月上升45%，在7月25日及26日的單日人流均突破12萬人次，創開業以來單日人流新高。

深圳項目登龍崗榜首

內地住宅方面，「新世界．天馥」成為廣州荔灣區最近一年總價800萬元人民幣內的住宅成交銷量冠軍。項目推出約818至1,496平方呎的新戶型，迎合市場對高端住宅的需求；在「港人置業專場」銷售日，人流按年大增220%。另外，深圳新世界188號再度位列今年6月龍崗區成交數目榜首，持續領跑龍崗市場。