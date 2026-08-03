瑞幸次季營業利潤增22% 全球門店逾3.6萬家

瑞幸咖啡公布2026年第二季度財報，營業利潤按年轉為正增長，較去年同期增長22%至21.23億元（人民幣，下同）；總淨收入158.86億元，按年增長28.5%。期內月均交易客戶數同比增長22.9%，達1.13億，創歷史新高。另外瑞幸全球門店總數已達36,310家，累計交易客戶數已近5億。瑞幸形容，業績增長紮實穩健。

瑞幸自營與聯營收入雙升

第二季度中，瑞幸自營門店收入115.64億元，按年增長26.6%；自營門店門店層面營業利潤為24.69億元，按年增長25.9%，門店層面營業利潤率為21.3%。同期，聯營門店收入為36.68億元，按年增長27.9%。商品交易總額（GMV）按年增長29.8%，達184億元。

瑞幸網絡擴張領跑咖啡行業

店鋪數目方面，瑞幸門店網絡規模和增速均領跑行業，二季度淨增門店2,714家，其中，中國（含香港）淨增2,668家，海外淨增46家。截至二季度地，公司全球門店總數中，中國市場（含香港）門店總數達36,087家，包括自營23,625家，聯營12,462家。瑞幸表示，公司將繼續著眼於持續成長的中國咖啡市場需求，公司持續推進全國門店網絡佈局，深化高、低線城市覆蓋，不斷提升消費者觸達和服務能力，持續釋放市場增長潛力。

國際佈局穩進 海外總店至223家

在國際市場方面，海外門店總數達223家，包括新加坡自營門店89家、美國自營門店20家，馬來西亞加盟門店114家。瑞幸說，繼續穩步推進海外業務拓展，並結合當地消費者需求和市場特點，不斷提升本地化經營水平。