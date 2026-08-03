數碼港與太平金控聯創「太平數碼港創科基金」 聚焦投資高潛力科企

數碼港與中國太平保險的境外綜合投資平台太平金控，落實戰略合作夥伴關係，達成「太平數碼港創科基金」合作。該基金由太平金控發起，由其旗下的太平資產管理（香港）及交銀國際擔任共同基金管理人，將聚焦投資於重點企業、創科公司及具高增長潛力的科技企業，支持其持續科技研發轉化及業務發展。

數碼港主席：發揮引導資金作用

數碼港主席陳細明表示，是次他合作為高潛力創科企業及策略性新興產業發展，帶來強韌的資本支撐。他稱，多年來「數碼港投資創業基金」發揮引導資金作用，成功帶動市場共同投資，引資比率達1比 9；而「數碼港投資者網絡」亦促成逾42億元融資，期望透過這次策略合作，進一步發揮「金融+創科」的協同效應，精準引導市場資本賦能科技初創成長，助策略產業及未來產業發展。

太平金控：服務「南金融、北創科」戰略

太平金控總經理馬勇表示，作為中國太平境外的綜合投資平台，堅持立足香港、深耕本地，與本港多間大學和科研機構保持密切聯係與合作往來，積極服務香港「南金融、北創科」戰略格局。

太平金控是中國太平在境外的綜合投資平台，主營業務為境外保險資產管理，擁有投資管理、財務貸款、信託、證券經紀、QFII、QDII等業務資質。