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3香港夥林溢欣推流動通訊服務平台 學生享任用數據及學習內容

商業創科
更新時間：17:51 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:51 2026-08-03 HKT

和記電訊香港（215）旗下3香港與凝皓教育及其創辦人林溢欣（YY Lam）宣布，推出全港首個由電訊商與教育機構打造的流動通訊服務平台 「YY Mobile fueled by 3」。該平台由3香港5G網絡支援，凝皓教育學生及畢業生除了可任用本地數據上網課外，更可於My3 App上獲取由YY Lam精選的學習內容。

凝皓教育創辦人林溢欣表示，學習不應局限於課室，今次與3香港支持合作推出「YY Mobile fueled by 3」，提供任用數據予學生，可隨時隨地觀看凝皓導師的網上課程之外，亦設「每周測驗」及「DSE學習資源庫」，冀助學生數碼學習，打破界限。

月費最低98元

「YY Mobile fueled by 3」計劃月費最低98元，可享3香港5G網絡服務、凝皓教育免費課程體驗券、凝皓教育課程資助券，亦可於 My3 流動程式上特設的「YY Zone 」，免費解鎖凝皓教育多項教育內容，包括「凝皓DSE學習資源庫」、「每周測驗」、「打氣金句」及「YY 摘記」等。
 

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