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中移動據報考慮出售泰國電信設True少數股份

商業創科
更新時間：17:29 2026-08-03 HKT
發佈時間：17:29 2026-08-03 HKT

據彭博引述消息報道，中國移動（941）正考慮出售其在泰國電信公司True Corp.的少數股權。目前中移動正與顧問合作，以了解潛在買家對其持有的True股份的初步興趣，但最終可能不會達成交易。

持股價值約11億美元

根據True集團最新年度報告，中移動持有公司約7.8%股份。該股今年在曼谷上漲了30%，使其市值約147億美元；以此計算，中移動持股價值約為11億美元。

報道提到，True於2023年與挪威電信公司Telenor ASA的泰國子公司合併，今年早些時候Telenor同意將其持有的True股份以39億美元的價格出售給Arise Digital Technology Co.。此外，True擁有超過4,800萬行動用戶，並且經營家庭寬頻和有線電視業務。
 

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