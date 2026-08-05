進駐北都拓AI創新中心 聯想：河套區連接深港邁向全球 「初創紛來港熟習國際環境」

港府正全速發展北部都會區，當中河套港深創科園獲多家知名科技企業進駐，聯想集團是其中之一。聯想集團執行副總裁兼方案服務業務集團（SSG）總裁黃建恒接受《星島頭條》專訪時表示，河套區因地理優勢，緊密連接深圳的生態體系，有助連接該企在深圳光明區的智慧工廠，同時借力香港國際化平台與深圳的產業鏈優勢，達致深圳製造、香港創科與全球營運的三角架構。

聯想集團執行副總裁兼方案服務業務集團（SSG）總裁黃建恒接受《星島頭條》專訪時表示，河套區因地理優勢，緊密連接深圳的生態體系，有助連接該企在深圳光明區的智慧工廠，同時借力香港國際化平台與深圳的產業鏈優勢，達致深圳製造、香港創科與全球營運的三角架構。

聯想今年4月進駐河套港深創科園，成立「Lenovo人工智能創新中心」，首批已匯聚30家科技企業夥伴；7月則正式入駐數碼港設立香港總部。黃建恒指出，河套與數碼港、科學園的創科生態有明顯分別，數碼港和科技園歷史悠久，產學研互動成熟；河套則因地理優勢，可更緊密連接深圳的生態體系。「看起來是一個個點，但我們經常說如何將這些點連成線，甚至造成面，是我們在大灣區部署的核心想法。」

這個「點線面」佈局背後，正是前述的三角架構。黃建恒解釋，聯想在深圳光明區設有智慧工廠，年產值達500億元人民幣；香港三個園區則承擔創科樞紐功能。透過河套園區，聯想可同時借力香港的國際化平台與深圳的產業鏈優勢，協助科企以香港為跳板進軍國際市場。

落戶數碼港與河套成呼應

至於聯想7月遷入數碼港設立的香港總部，則與河套創新中心形成呼應。他舉例，聯想投資的一間智慧倉庫初創，正是借助香港平台進軍東南亞，「初創有很前沿的科技，但去到國外會水土不服，人家不認識你，加上很多機電和認證要處理。」聯想的角色在於補上缺口，「聯想這麼多年都很熟悉每一個國家的法規和關稅要求，確保其合規合法在當地經營。」

談到本港AI及創科發展，他認為，「香港經常說全民學AI，除了上課，另一個手段是體驗。」在世界盃期間，聯想與香港賽馬會合作，將FIFA球迷體驗帶到香港馬場，聯想全球代言人碧咸亦現身跑馬地，場內設置「Lenovo體驗館」，讓香港市民親身體驗世界盃同款AI科技。這是Lenovo世界盃球迷體驗首次在主辦城市以外展出，香港亦是唯一的體驗城市。他相信，當市民親眼見證AI在複雜賽事中的應用，自然會增強學習興趣。

累斥15億 已孵化逾20間初創

另一方面，聯想累計投資15億港元推動本地科技創新，與港大、中大、理大及數碼港緊密合作，已成功孵化超過20間初創，重點布局AI、大數據、雲計算等領域。在應用層面，聯想SSG在香港推動Bridge AI特殊教育項目，運用AI識別手勢、表情和聲音，協助特殊教育需要人士的ABA治療；亦為2025年粵港澳全運會設計跨境協同的IT基礎設施。

談及15億港元投資的選項標準，他直言，「看的不是今天的風口，而是未來的產業方向。」最終要看技術能否走出實驗室、進入場景形成產品。而香港企業擁抱AI時最常見的障礙是價值與ROI問題，「用了多少Token，創造了多少價值，這才是現在的考量。」企業往往忽略了支撐AI規模化落地的基礎能力，「不是做出一個漂亮的概念驗證，而是建立能夠運行、不斷擴展的AI基礎能力。」

港最大優勢是「超級增值人」

聯想又與VTC合作培育科技人才，並與院士聯盟合作吸引海外高端人才。黃建恒認為，未來人才「不只是要懂技術，更重要的是能夠理解AI、運用AI，並結合實際行業需求解決問題。」他續指，香港最大的優勢在於「超級聯絡人」和「超級增值人」的角色，「很多我們投資的初創，第一步先來香港熟習國際操作環境，下一步馬上部署東南亞。」

展望未來三至五年，他判斷，香港創科界最大的機遇在於背靠大灣區的製造能力與完整供應鏈，但風險是地緣政治不確定性與人才缺口。「未來競爭的重點不只是誰擁有最大的模型，而是誰能建立完整的AI基礎設施和產業閉環，把模型、算力、數據和行業經驗結合起來，真正將每一個Token轉化為業務價值。」

「足球界ChatGPT」助世界盃球隊洞察戰術

2026年美加墨世界盃曲終人散，聯想集團早前作為FIFA全球科技合作夥伴，為這屆史上規模最龐大的世界盃提供全套底層技術支援。黃建恒帶領的SSG團隊負責將科技融入賽事，其中兩項技術最受矚目，一是FIFA AI Pro，這款「足球界的ChatGPT」梳理數百萬資料點、分析逾2000項指標，讓48支球隊都能獲取戰術洞察；二是裁判視角AI視頻增強系統，裁判隨身攝像頭拍攝的畫面經AI穩定處理後，延遲壓縮至兩秒內。

源自深圳智慧工廠AI視覺技術

他介紹，這些技術並非專為FIFA從零創造。聯想最初為深圳智慧工廠研發AI視覺技術，用於檢測每六秒生產出來的裝置有無瑕疵，「以前我們會找人去看，但人第一是不標準，第二是會累。」其後這套技術應用於全球最大輪胎公司的品管流程，再到一級方程式的廣播錄影調整，最終在世界盃賽場落地，「既然FIFA這麼複雜的賽事我們都能做到，就沒有甚麼企業場景我們是不能做的。」

具體到裁判隨身攝像頭，他進一步拆解背後的技術衝突，「不可以重、不可以不夠電、還要是即時轉播。這三件事都是衝突的，體積小就自然不能放這麼大電池，不放這麼大電池就當然不能用這麼久，還有如果要我在五秒之內完成所有影像剪輯，還要畫面穩定，全部都是一些技術上要突破的難關。」

科技不凌駕人眼 球證握最終判決

正是這些「難關」的逐一攻克，讓AI真正服務到每一支球隊。FIFA AI Pro後台數據顯示，48支隊伍在世界盃期間每天都在使用系統，包括那些已經被淘汰的隊伍，他模擬球隊的心態笑言，「這次輸給西班牙，可能下一次會對上他。」此舉令資源較少的球隊亦能獲取過往只有強隊才擁有的戰術洞察。

隨著科技越深入賽場，爭議亦隨之而來。今屆世界盃足球內置晶片、半自動越位技術等成為VAR判罰關鍵依據，引發「科技凌駕人眼」的爭議。黃建恒表示，「我不是足球專家，但我們的工作是將科技帶入世界盃，提供更清晰的畫面、更精準的資料分析。但在球場上，始終是球證最終作出判決。」他強調，聯想與FIFA的分工清晰，聯想負責技術賦能，FIFA決定如何應用。

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