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DeepSeek旗下V4-Flash運行成本最低 不足Anthropic旗艦模型1%

商業創科
更新時間：16:45 2026-08-03 HKT
發佈時間：16:45 2026-08-03 HKT

內地AI模型開發商DeepSeek上周五正式發佈旗艦AI模型V4-Flash，在一項基準測試中的運行成本為主要模型中最低，不足Anthropic旗艦模型Claude Fable 5的1%。

完成每次測試成本僅3美仙

據外媒引述研究機構Artificial Analysis數據指出，V4-Flash每100萬個輸入詞元（Token）收費0.14美元，每100萬個輸出詞元收費0.28美元。根據機構估算，V4-Flash完成每次測試的平均成本僅3美仙，遠低於月之暗面Kimi K3的86美仙、OpenAI GPT-5.6 Sol的1.86美元，以及Claude Fable 5的3.15美元。

在「智能指數」（Intelligence Index）評分中，V4-Flash獲50分，滿分為100分，成績與Google旗下Gemini 3.6 Flash相同，相比Meta的Muse Spark 1.1及智譜（2513）的GLM-5.2則低1分。至於月之暗面Kimi K3獲得57分；Anthropic的Claude Opus 5及Claude Fable 5，以及OpenAI GPT-5.6的得分，則較V4-Flash高至少9分。
 

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