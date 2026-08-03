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交銀香港參與首批5年期中國國債期貨做市交易

商業創科
更新時間：12:21 2026-08-03 HKT
發佈時間：12:21 2026-08-03 HKT

港交所今日（3日）推出5年期中國國債期貨，交通銀行（香港）以流動性提供商身份參與首日交易，成為首批開展做市報價的3間中資金融機構之一，為境外投資者提供國債期貨流動性及利率風險對沖服務。

與「債券通」「互換通」形成配套

交通銀行（香港）表示，5年期中國國債期貨可作為「債券通」及「互換通」的標準化對沖工具，進一步豐富離岸人民幣利率衍生產品種類。

自2017年「債券通」開通以來，境外機構持有內地銀行間債券的規模持續增加，市場對標準化利率風險管理工具的需求亦相應上升。今次推出的國債期貨與港交所現有人民幣產品形成協同，為投資者增加管理人民幣債券利率風險的選擇。

首日提供雙邊報價及流動性

交通銀行（香港）於產品掛牌首日開展做市報價及交易，提供國債期貨流動性和利率對沖服務。該行指，是次參與展示其在債券現貨、利率互換及國債期貨方面的綜合人民幣交易服務能力。

該行續指，未來將繼續發展離岸人民幣金融服務，協助境外機構降低配置中國債券的風險管理成本，並支持兩地資本市場互聯互通。

相關文章：滙豐、中銀及渣打完成首批5年期中國國債期貨交易

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