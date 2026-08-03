陳茂波指中國國債期貨上市 完整建構離岸人民幣風險管理生態

全球離岸市場首隻中國國債期貨產品今日在港交所（388）上市，財政司司長陳茂波出席活動表示，這款產品填補了離岸人民幣固定收益市場的關鍵短板，搭配早已落地的利率互換通，完整建構離岸人民幣風險管理生態，成為人民幣國際化重要里程碑。陳茂波強調，離岸國債期貨不只是一款金融產品，更是香港從跨市場融資樞紐，升級為全球人幣定價中心、雙向風險管理中心的關鍵抓手。

陳茂波稱，利率互換通解決利率波動風險，離岸國債期貨補齊價格對沖短板，兩者雙劍合璧，離岸人民幣債券風險管理體系才算真正完備。他又提到，過往境外投資者透過債券通布局內地國債，卻缺乏場內標準化工具抵禦價格波動，而全新國債期貨提供可定價、可交易、標準化的離岸對沖渠道，完美填補市場空白。

外資增持人幣資產需求攀升

他引用數據表示，債券通現時承載境外投資者近三分之二內地債券交易，截至今年6月底，境外透過該渠道持有的內地債券規模突破3萬億元，較債券通開通初期增長3倍有多。環觀地緣局勢多變，海外資金增持人民幣資產需求持續攀升，對配套風險管理工具的渴求愈發強烈，離岸國債期貨推出正當其時。



談及產品落地的宏觀基礎，陳茂波提到內地經濟情況，包括上半年貨物進出口總額突破25萬億元，五年增幅達17%，新能源、AI、晶片等產業集群快速崛起，持續拓寬人民幣跨境使用場景。配合香港四大成熟離岸人民幣支柱，包括1.11萬億元離岸人幣資金池、月結算額近48萬億元的高效清算系統、年均發行破萬億元的點心債市場、累計發行逾4,400億元的離岸國債，為國債期貨運作鋪平道路。