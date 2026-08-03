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中證監吳清稱支持內地新產業龍頭赴港上市 容許優質港股回內地掛牌

商業創科
更新時間：11:22 2026-08-03 HKT
發佈時間：11:22 2026-08-03 HKT

全球離岸市場首隻中國國債期貨產品今日在港交所（388）上市，中國證監會主席吳清出席儀式時強表示，目前環球投資者持有中國債券規模高達3.2萬億元，利率風險對沖需求龐大。香港離岸國債期貨順利落地，可為海外投資者提供標準化利率風險管理工具，穩定外資持有內地債券意願；同時打通在岸、離岸債券與期貨市場聯動，建構更具韌性的國債收益率曲線，拓寬人民幣離岸應用場景，夯實香港全球離岸人民幣樞紐地位。

推動研發中國資產指數

面對全球經濟不確定性加劇、國家推進「十五五」金融強國建設的大背景，吳清表示中國證監會將推出五大具體務實協同舉措，作為未來兩地金融合作核心方向，其中包括在功能協同層面打通雙向融資渠道。吳清提出，將持續支持內地新產業龍頭赴港上市，亦容許優質港股回內地掛牌；同時開放合資格港企到內地發債，以多元資本市場工具扶持新質生產力。

在產品協同層面則豐富人幣資產生態。吳清表示，要推動兩地指數公司合作研發中國資產指數，擴充內地產業鏈相關ETF；持續支持香港新增多款人民幣計價期貨，打造完備跨境產品矩陣。

放寬機構與人才往來

另外，吳清進一步提出推進生態、監管與治理的立體化協同，其中一方面放寬機構與人才往來，擴容內地證券、基金、期貨機構在港布局，將香港作為出海橋頭堡，並研究拓寬金融從業人員資格互認；另一方面築牢跨境金融防線，深化上市、中介、執法層面監管合作，完善資本跨境流動風險監測與資訊共享機制；同時積極參與全球金融規則制定，聯合推動上市公司可持續資訊披露試點，就AI、區塊鏈等新業態互換監管經驗，提升中國在全球金融治理的話語權。

吳清回顧了過往合作成績，2024年至今逾270間內地企業赴港上市，集資6,500億港元；滬深港通標的覆蓋率超九成，103間內地金融機構落戶香港。吳清強調：「香港一直是內地金融機構走向世界的橋頭堡，我們將一如既往、一以貫之支持香港鞏固提升國際金融中心地位」。

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