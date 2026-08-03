Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿里推新一代模型Qwen3.8-Max 參數達2.4萬億 部分測試勝Kimi K3

商業創科
更新時間：11:11 2026-08-03 HKT
發佈時間：11:11 2026-08-03 HKT

阿里巴巴（9988）宣佈推出新一代AI模型Qwen3.8-Max，參數規模達2.4萬億，並計劃於下周開源供用戶下載。據阿里巴巴表示，Qwen3.8-Max在部分基準測試中的表現超越月之暗面近期發布的Kimi K3。

阿里巴巴指，Qwen3.8-Max在自主編程及長時間任務執行方面表現較佳。在內部測試中，模型曾獨立執行一項歷時16日的軟件工程項目。

助降低運算成本及延遲

Qwen3.8-Max在運行時只會啟動2.4萬億個參數中的部分參數，以降低運算成本及延遲。阿里公布的測試結果顯示，該模型在兩項Arena Leaderboard基準測試中僅落後於Anthropic旗下模型。

目前，中國AI模型市場的主要參與者包括阿里巴巴、月之暗面、DeepSeek及字節跳動等。月之暗面上月發布Kimi K3後引起市場關注，DeepSeek上周亦進一步開放旗艦模型V4 Flash的公開測試版API。

即睇《亂世投資》專頁↓

即睇《亂世投資》專頁↓

最Hit
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇案解密︱山東四匪垂涎新娘美色 入室凌辱8小時下毒手滅門
奇聞趣事
2026-08-02 07:00 HKT
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
譚詠麟、曾志偉、陳百祥出席世紀婚宴  鍾鎮濤、苗僑偉超有型到賀  佘詩曼飲到面紅紅
影視圈
17小時前
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
日本象印教正確清洗保溫杯！4步防止滋生茶垢/黴菌 做錯隨時破壞瓶身 建議咁做除頑垢…
飲食
2026-08-01 11:00 HKT
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
施南生追思會丨悼念冊曝光由年幼到晚年大量珍貴照 回顧傳奇一生 見證香港電影輝煌歲月
影視圈
13小時前
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
JUPAS放榜前夕 8分DSE生「爆冷」獲理大Offer 揭「神走位」升學路線：努力你都可以係大學生｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
停車場都塞車？被困太古城中心逾兩小時 車主怒斥過鐘照收錢唔合理
社會
1小時前
清遠一對女子37年前出世，卻因在醫院抱錯而改寫了人生。中國新聞周刊
富貧人生互調︱清遠兩女出世抱錯 37年後怒告醫院索賠¥260萬
即時中國
4小時前
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
00:35
七月雨量創歷來第二高 河背水塘排洪有人闖壩底拍照 網民斥「為打卡命仔都唔要」
突發
3小時前
隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事｜Juicy叮
隱形有錢人混入職場 老闆世侄女做接待員 連串富貴舉動嚇窒同事 網民大爆「貼錢打工」奇人奇事｜Juicy叮
時事熱話
2026-08-02 10:42 HKT
03:21
星島申訴王 | 買牛油果切開變黑或不熟如同抽盲盒？ 專家拆解4大產地教保鮮儲存法
申訴熱話
4小時前