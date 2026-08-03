阿里推新一代模型Qwen3.8-Max 參數達2.4萬億 部分測試勝Kimi K3

阿里巴巴（9988）宣佈推出新一代AI模型Qwen3.8-Max，參數規模達2.4萬億，並計劃於下周開源供用戶下載。據阿里巴巴表示，Qwen3.8-Max在部分基準測試中的表現超越月之暗面近期發布的Kimi K3。

阿里巴巴指，Qwen3.8-Max在自主編程及長時間任務執行方面表現較佳。在內部測試中，模型曾獨立執行一項歷時16日的軟件工程項目。

助降低運算成本及延遲

Qwen3.8-Max在運行時只會啟動2.4萬億個參數中的部分參數，以降低運算成本及延遲。阿里公布的測試結果顯示，該模型在兩項Arena Leaderboard基準測試中僅落後於Anthropic旗下模型。

目前，中國AI模型市場的主要參與者包括阿里巴巴、月之暗面、DeepSeek及字節跳動等。月之暗面上月發布Kimi K3後引起市場關注，DeepSeek上周亦進一步開放旗艦模型V4 Flash的公開測試版API。