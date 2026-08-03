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滙豐完成首批5年期中國國債期貨交易

商業創科
更新時間：11:04 2026-08-03 HKT
發佈時間：11:04 2026-08-03 HKT

滙豐宣佈，今天率先協助客戶完成香港首批5年期國債期貨交易，積極支持市場創新發展。該行表示，成功為多名客戶完成交易，並協助部分客戶參與流動性提供商及活躍交易者計劃，包括交通銀行（香港）、馬來亞銀行，以及中信銀行（國際）。

該行提到，港交所推出中國國債期貨，為離岸投資者提供透明、在交易所買賣的利率風險管理工具，產品是離岸市場唯一的國債期貨合約，有效回應境外投資者日益增長的需求，幫助他們更精準地為人民幣計價債券持倉進行利率對沖。

有助建立定價參考

滙豐亞太區外匯固收交易部主管兼香港資本市場及證券服務部主管黃子卓表示，滙豐於國債期貨推出首日率先完成交易，有助帶動初期成交和建立定價參考，長遠推動更多投資者參與國債期貨合約。此外，滙豐委託進行的最新調查顯示，近三分之一的機構投資者視中國國債為最具機遇的人民幣資產類別。

相關文章：5年期中國國債期貨正式上市 港交所料吸引長期資金配置 形容具「天時地利人和」

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