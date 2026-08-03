富邦香港首間境外分行落戶深圳 盼2029年貸款規模達百億

富邦香港瞄準大灣區的龐大商機，將首間境外分行落戶深圳，並已於7月開業。管理層表示，深圳分行已設定多項目標，包括3年半後將貸款額由今年底的最多10億元（人民幣，下同）推升至100億元，並致力於2年半後達致收支平衡，冀深圳分行能為富邦香港帶來全新的客戶群和人才。

支援內地客戶出海所需

富邦香港行政總裁兼董事總經理鍾國強表示，選點深圳作為首間境外分行，因大灣區人口龐大，亦為龍頭科企及其相關供應商的集中地，可為該行帶來新的商機。有此據點，該行可支援內地企業客戶出海所需的金融服務，亦可助香港企業客戶到大灣區發展業務，而在港上千個企業客戶中，便有三至四成有意到大灣區發展。

冀2年半後達致收支平衡

執行副總裁兼財務長王浩人稱，深圳分行的貸款規模目標是在2026年底達致5至10億元，並於2027至2029年底三年間逐年遞增至30億、50億及100億元。而現時內地貸款的平均利差介乎1%至1.5%。他又提到，由於受惠當地的補貼措施，該分行可望在2年半後達致收支平衡。

富邦香港冀借深圳分行帶來新的客戶群、國內人才及最新的金融科技，鍾國強相信這將助該行兩地業務發展。他指，深圳分行另一目標是在3年內每年可新增20至30個內地實體企業客戶。客戶對象會聚焦新能源、AI、醫療、半導體等產業鏈的中小配套廠商。他續指，除龍頭企業外，該分行更着重服務上下游的供應商，尤其供應鏈融資方面。

此外，王浩人指，今年底深圳分行的人手規劃約21人，3年內將增到45至50人，分行除聘用自身所用的業務相關人才外，亦會替母行發掘IT人才。

鍾國強認為，該行憑借台資母公司富邦金控的支持，在服務內地台資企業方面具有優勢。他又指，有待深圳分行營運成熟後，再決定下一步在大灣區的布局，包括東莞代表處未來的角色，同時不排除將來發展零售銀行業務。