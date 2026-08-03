京東在港吸科研人才 涵蓋圖像算法、機械人等四大範疇

京東（9618）近日於香港舉辦「頂尖青年技術天才計劃（TGT）」專場招聘，技術招聘負責人石玉表示，集團正積極吸納本地頂尖科研人才，涵蓋圖像算法、機械人、醫療AI及量化金融四大範疇，並已與香港科技大學設立聯合實驗室，主攻AI、機械人、物流及醫療大數據研發，現有兩名實驗室學生分別入職京東健康與探索研究院。

推兩地人才互通計劃

集團同時與香港勞工署合作推出兩地人才互通計劃，容許香港籍員工派駐大灣區工作，企業及求職者均可獲政府補貼；京東亦可引進內地技術人才常駐香港，合作不限頂尖技術人才，覆蓋各類崗位。

面對初創企業的競爭，石玉認為京東的獨特優勢在於集團零售業務現金流穩定，自持3,000多個供應鏈場景，累積海量獨家實體數據，毋須向外採購高成本訓練素材，可將具身智能、大模型等前沿技術直接落地於物流、零售及醫療場景。人才培育方面，集團設三導師制度，實習生亦可參與核心模塊研發。

京東香港員工逾3500人

石玉表示，集團「121計劃」目標未來三年與1,000個本地品牌合作、開設200間線下門店，創造1萬個本地就業崗位。現時京東香港員工已達逾3,500人，涵蓋技術、物流、門店前線及辦公室職位。目前香港辦公室僅百餘名員工，暫未設獨立技術研究院，但集團已擴充辦公空間，未來技術團隊規模將持續擴張。