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小米手機正式加價 17系列每部上調300至500元

商業創科
更新時間：15:47 2026-08-02 HKT
發佈時間：15:47 2026-08-02 HKT

小米（1810）旗下手機正式加價！據內媒引述小米商城指出，小米17系列每部價格已經上調了300至500元（人民幣，下同）；其中REDMI產品線同步跟進，主打性能的Turbo 5及K90系列各版本普遍加價300元，而小米Pro Max漲幅則最大，從5,999元加價至6,499元。

上游存儲芯片持續漲價

報道引述了一名店員表示，「這是小米今年第三輪漲價，先後從低端、中端機型傳導至旗艦機型」。此外，報道指本輪調價核心原因是上游存儲芯片持續漲價，整機成本承壓無法內部消化。

事實上，小米集團總裁盧偉冰今年5月曾在直播中表示，今年下半年、尤其是年底，部分國產直板旗艦手機的售價很可能會突破1萬元大關，坦言任何一款手機定價都會受到內存成本大幅上漲的影響，但小米「即使漲價，也要做到漲幅最小」。

除了小米之外，今年已有多家手機廠商宣布漲價，OPPO、一加、vivo自3月份開啟調價，榮耀多款機型也相繼上調售價。另有業內人士透露，今年下半年國內主流品牌或迎來第二輪調價，預計漲幅在200元至800元之間。
 

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