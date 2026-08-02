24歲「AI預言家」婚禮前爆倉 單月勁蝕67% 拋售投資組合後卻即反彈

華爾街與矽谷近日上演了一場堪比電影情節的「神話瓦解」事件，年僅24歲、被矽谷譽為「AI預言家」的Leopold Aschenbrenner因高槓桿押注AI股失利，導致其一手創立、資產規模曾達450億美元的避險基金Situational Awareness遭受重創。更戲劇性的是，在基金爆發危機之際，據報Aschenbrenner正與Anthropic行政總裁Dario Amodei幕僚長Avital Balwit準備步入婚姻殿堂。

曾任OpenAI 靠AI報告爆紅

綜合媒體報道，Aschenbrenner在德國柏林長大，後來赴美國讀大學，19歲便從紐約哥倫比亞大學畢業，職業生涯初期曾加入已破產的加密貨幣交易所FTX，之後轉投OpenAI，研究如何確保AI不會失去控制，但後來因向Anthropic一名高層丈夫透露OpenAI敏感資訊而遭解僱。

不過，Aschenbrenner離開OpenAI後，卻因發表一篇長達165頁的AI發展分析報告而走紅，並於2024年創立避險基金Situational Awareness，投資者甚至包括Meta多位AI高階主管。Situational Awareness基金成立初期表現亮眼，短時間內便將數億美元資金擴大至約450億美元，市場甚至將其定期提交的監管申報文件視為研究AI投資的重要參考。

投資策略高度集中AI概念股

值得留意的是，Aschenbrenner的投資策略高度集中於少數AI概念股，並透過高槓桿放大投資報酬。據報基金每投入1美元自有資金，就會再借入3至4美元擴大倉位，槓桿比例遠高於一般操作高波動股票的避險基金，因此只要持股出現輕微調整，基金資產便可能承受巨大衝擊。

隨着今年7月中旬市場情緒開始降溫，AI股持續下跌，Situational Awareness亦迅速遭高槓桿策略反噬，多家銀行陸續發出追繳保證金通知，要求提供更多抵押品，以支撐借貸與融資倉位。

Citadel承接組合後 大賺一筆

其後，避險基金巨頭Citadel主動接洽Situational Awareness及提供協助，最終雙方在7月30日美股開市前達成協議，Situational Awareness以低於當時市價超過10%的折扣，將絕大部分公開股票投資組合拋售給Citadel。不料當天AI股票意外強勁反彈，讓Citadel大賺了一筆；Aschenbrenner則黯然跌落神壇，Situational Awareness單月虧損高達67%。

另一方面，《華爾街日報》報道指出，Situational Awareness爆發危機之際，Aschenbrenner正與Anthropic行政總裁Dario Amodei幕僚長Avital Balwit在北加州濱海小鎮Carmel一座莊園完成終身大事。

報道又提到，當親友陸續抵達及參加婚禮時，Aschenbrenner正向投資者發出公開信，表示未來幾周將專注於調整投資組合管理，確保基金未來具備更高的韌性，並坦言「這個月，我們讓你們失望了」。