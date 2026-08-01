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阿里主席蔡崇信離婚 與吳明華近30年婚姻結束 「相互尊重下作出決定」 據報不涉出售阿里股份

商業創科
更新時間：10:23 2026-08-01 HKT
發佈時間：10:23 2026-08-01 HKT

阿里巴巴（9988）集團主席蔡崇信與妻子吳明華共同宣佈離婚，結束近30年的婚姻。據外媒引述他們的聲明指，這是在相互尊重的前提下共同做出的決定。目前沒有出售任何阿里巴巴股份的計劃，蔡崇信擔任阿里巴巴主席的職務亦不會受到影響 。

聲明：離婚在友好氣氛下進行

蔡崇信及吳明華亦是NBA布魯克林籃網（Brooklyn Nets）與紐約自由人（New York Liberty）的班主，據他們向外媒《Page Six》發出的聲明表示，離婚是他們在相互尊重的前提下共同做出的決定，聲明指，「多年來，他們的關係已逐漸演變為一種更傾向於共同經營業務和撫養子女的夥伴關係。雖然兩人已經漸行漸遠，但他們的離婚是在友好氣氛下進行的，雙方仍維持著緊密且專業的合作關係。」

蔡崇信及吳明華過去一同觀看球賽（網上圖片）
蔡崇信及吳明華過去一同觀看球賽（網上圖片）

球隊及商業項目不受影響

聲明亦提及了他們的商業項目，包括布魯克林體育娛樂公司（Brooklyn Sports and Entertainment）、布魯克林籃網隊或紐約自由人隊的業務營運均不會受影響。蔡崇信將繼續擔任布魯克林體育娛樂公司的董事長，吳明華則繼續擔任副董事長。蔡崇信將繼續擔任布魯克林籃網隊的領隊（Governor），吳明華則繼續擔任紐約自由人隊的領隊。「他們將一如既往，在專業管理團隊的協助下，繼續擁有並管理這些球隊」。聲明又指，他們長遠計劃讓三名成年子女參與有關業務。

此外，聲明指蔡崇信將繼續擔任阿里巴巴主席，目前沒有出售任何阿里巴巴股份的計劃。聲明又指，兩人以家庭、企業和社區的最大利益為依歸，並致力於繼續作為真正的合作夥伴攜手努力 。

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蔡崇信為香港第8大富豪

現年62歲的蔡崇信與60歲的吳明華於1996年10月在紐約市結婚。蔡崇信目前居住於香港，而吳明華則居住在美國。蔡崇信於1999年聯合創辦了阿里巴巴集團，現為公司主席，據《福布斯》2026年度香港50大富豪，蔡崇信以142億美元（折合約1,107.6億港元）身家位列香港富豪榜第8位。

相關文章：福布斯香港富豪榜｜港股帶挈50大身家升22% 李嘉誠蟬聯首富 鄭家純保三甲

聲明指蔡崇信將繼續擔任阿里巴巴主席，目前沒有出售任何阿里巴巴股份的計劃。
聲明指蔡崇信將繼續擔任阿里巴巴主席，目前沒有出售任何阿里巴巴股份的計劃。

 

吳明華與蔡崇信於2019年以23.5億美元收購了布魯克林籃網隊和紐約自由人隊的全部股權，這項交易在當時成為了美國體育特許經營權史上最昂貴的收購。他們最初於2018年購入了49%的股份。在吳明華的推動下，WNBA球隊紐約自由人隊得以遷往布魯克林巴克萊中心（Barclays Center）。

此外，這對夫婦於2014年創立了蔡崇信吳明華基金會（Joe and Clara Tsai Foundation），該組織主要專注於藝術、科學和社會公平領域。他們2020年創立了社會公正基金（Social Justice Fund），並承諾出資5000萬美元，以幫助布魯克林的經濟流動性。

吳明華又於2021年創立了「Wu Tsai 人類表現聯盟」（Wu Tsai Human Performance Alliance），致力於研究頂尖運動表現，包括女性運動員、傷患復原與預防、裝備設計，以及運動與健身科學。吳明華畢業於史丹福大學和哈佛商學院，她同時也是旨在協助改革刑事司法系統的「REFORM 聯盟」（REFORM Alliance）的創始合夥人。


 

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