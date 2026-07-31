高院駁回「恒大·珺瓏灣」發展商禁清盤呈請申請 1.7億元債務曾獲反覆確認

高等法院原訟法庭裁定，駁回曾負責香港屯門住宅項目「恒大·珺瓏灣」（現稱緹岸 ）的發展商福彩發展 （Fortune Choice Development Limited）尋求，禁制恒大旗下創盈財務 （Profit Concept Finance Limited）提出清盤呈請的申請，但是給予28天上訴寬限期，以便雙方協商商業解決方案。法庭認為，福彩發展對該筆約1.71億元的債務，並不存在爭議。創盈財務曾於今年1月就一筆約1.71億元的債務向福彩發展提出清盤呈請。

債務已獲反覆確認

法官William Wong 在判詞中指出，福彩發展一方提出的抗辯理由不成立。法庭認為，代表福彩發展簽署協議及確認債務的董事Wang Binran，及代表恒大集團的董事Zhang Zhao，均具有實際或表面權限簽訂協議。法官強調，福彩發展在2020至2023年間的經審核財務報表及董事陳述書中，已反覆承認該筆債務存在。

法官亦拒絕接納福彩發展指，協議未經董事會正式決議授權的說法，指出該公司日常營運實際由恒大集團代表管理，其他股東代表董事（OCI基金提名董事）長期對此知情且被動接受，公司不能從中獲利後，再以權限瑕疵為由否認責任。

清盤風險與公眾利益考慮

判詞還指出，雖然福彩發展一方指公司擁有足夠資產償債，並警告一旦清盤呈請公開，將嚴重損害項目銷售、物業價值及貸款到賬、公眾利益，但法庭認為，考慮到公司現金儲備僅約7,930萬元，而面對的債務包括本案約1.7億元、地產代理佣金索償逾2.3億元及銀行貸款1.25億元，容許債權人提出清盤呈請符合整體債權人利益。