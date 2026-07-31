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恒隆地產盧韋柏對港豪宅市場審慎樂觀 料內地零售下半年復蘇 將推三大酒店項目

商業創科
更新時間：16:14 2026-07-31 HKT
發佈時間：16:14 2026-07-31 HKT

恒隆集團（010）及恒隆地產（101）行政總裁盧韋柏指出，香港寫字樓市場分化明顯，中環甲級寫字樓已見底回升，不少遷出企業有意重返，港島東及九龍東寫字樓空置率則仍達15%至16%；住宅租務則受惠於高才通及留學需求，長遠維持暢旺；零售租務預計今年下半年至明年將錄得正面增長，旗下住宅項目於2026年銷售均有溢利。

董事長陳文博補充，對香港豪宅市場維持審慎樂觀，認為豪宅造價升幅雖跑輸大眾住宅，但租務市場穩健且按揭成本與租金回報差距不大，具備一定支撐力，此外集團不會在市況低迷時輕易出售物業損害股東利益，會優先透過調整營運改善業績。

陳文博表示，內地第二季奢侈品行業雖有壓力，但品牌收縮門店帶動現有店鋪分攤客流，看好暑期零售表現。另外，他認為內地住宅市場短期保守，惟近年新開工量大幅回落並遠低於置換需求，預計三至五年後不排除出現供不應求。

對於內地市場，盧韋柏表示，住宅銷售面對全行性壓力，寄望十月中央出台政策帶動市場回暖，內地零售預計第三及第四季維持高單位數增幅，固定租金長遠具調升空間；另外看準文商旅消費增長趨勢，集團計畫未來18個月於無錫、上海徐家匯及杭州推出三個酒店項目，雖然酒店單獨盈利未必最突出，但作為大型綜合體配套能拉高商場及寫字樓整體溢價並帶動項目價值提升。

新CEO人選已定 盧韋柏：離任計劃「係冇計劃」

陳文博又透露，集團已就新任行政總裁人選達成內部共識，相關詳細安排將於未來數星期對外發布，人事變動不會影響項目推進節奏，所有工程均全速進行。被問及離任後計劃，盧韋柏直言：「我冇乜計劃，我個計劃就係冇計劃。」

相關文章：盧韋柏10月起退任恒隆行政總裁及執董 集團已物色到繼任人
 

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