Roblox次季虧損1.83億美元 預警第三季預訂量遜預期 盤後挫逾16%

Roblox（RBLX）周四（30日）公布第二季業績顯示，受玩家偏好轉型，外加新安全措施影響內購，公司預估第三季預訂量將低於市場預期，消息導致Roblox盤後股價一度跌逾16%。

預訂量增長已降溫

業務表現方面，Roblox第二季虧損1.83億美元，合每股虧損0.26美元；營收14.7億美元，按年增長36%，優於市場評估。但預訂量15.6億美元，增長8%，平均每日活躍用戶數（DAU）達1.23億，按年增長10%，遜於預期。

另一方面，Roblox亦指公司預訂量增長已降溫，且本季指引顯示壓力持續，預計第三季營收將增長4%至10%，介於14.1億至14.9億美元；預訂量則預估下降14%至18%，介於15.8億至16.5億美元，低於FactSet與LSEG分析師預期。

受兩項因素影響

Roblox表示，變現受壓主要受兩項因素影響，一是年輕用戶更傾向於玩新推出及長青型遊戲，但收入低於先前熱門爆款；二是系統經推薦算法調整後，優先推送留存率更高的遊戲，雖有助於用戶留存，但短期內降低獲利能力。財務總監Naveen Chopra表示，變現疲弱或會持續，但調整最終將有助於提升留存率並彌補短期衝擊。

此外，Roblox今年持續強化未成年人安全措施，包括推出年齡驗證功能，限制用戶與不同年齡組聊天；而公司第二季DAU中，18歲以上用戶佔27%，顯示公司積極吸引年長用戶並擴展國際市場，以推動業務多元化。Chopra強調，公司對AI、內容多元化、長期留存及安全性的投資雖會帶來短期衝擊，但有助公司在全球遊戲市場擴大份額。