FIFA賣世界盃股權掀反彈 拆解328億金權大計 票價及轉播費勢飆升 球迷憂足球淪資本工具

世界盃2026｜2026年美墨加世界盃圓滿落幕，在商業營收上創下前所未有的高峰。國際足協（FIFA）預計，今屆賽事總收入達破紀錄的150億美元，更為全球GDP貢獻達409億美元（約3,190億港元）。賽事空前成功，連美國總統特朗普亦揚言希望再辦一屆。然而，今屆世界盃卻因過度商業化惹來猛烈抨擊。食髓知味的FIFA打算進一步擴張商業版圖，擬成立估值達200億美元（約1,560億港元）的商業子公司，向私人投資者出售最多兩成股份，籌資高達42億美元（約328億港元），不過，此「吸金」大計隨即觸發歐洲球壇強烈反彈及杯葛危機。有足球財務專家警告，資本介入恐令世界盃變成只側重賺取利潤以滿足股東需求的賽事。

「補水暫停」被批吸金工具

FIFA收入涵蓋轉播權、贊助、門票及二級市場手續費。英國《衛報》（The Guardian）報道，FIFA知會成員協會，2026年世界盃的收益達150億美元（約1,176億港元），超越賽前FIFA的目標，打破2022年世界盃的紀錄。其中食宿招待、門票收入是此次收入成長的主要來源。官方決賽門票加價至高達32,970美元，4年前卡塔爾世界盃決賽，最貴官方定價門票僅1600美元。《衛報》賽前分析歷屆票價，發現當中升幅最高的座位，位於舉行決賽的大都會人壽體育場 (Met Life Stadium) 角落，「價格最親民」但同時視野最差的 Category 4 類別觀賞位置，門票比歷屆平均貴接近十倍。此外，FIFA在價格高昂的二級票務市場中，向買賣雙方各抽15%佣金，亦大幅推高其營收。

不過，不少球迷早已怒斥FIFA的「吸金」手法充滿銅臭味。以本屆世界盃新增的強制性「補水暫停」（Hydration break）規則為例，賽事規定每場比賽上下半場中段暫停約3分鐘供球員補充水分。惟新例惹來極大爭議，不但飽受教練及球員批評，球迷亦報以噓聲。

英國廣播公司（BBC）分析指出，「補水暫停」實際為轉播商每場額外創造了約4分20秒的廣告時間。若以整屆賽事計算，累計增加高達7小時30分40秒的廣告時段，估計可衍生高達10億美元（約78億港元）的龐大商機。

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此外，補水環節更被包裝成品牌「冠名贊助」，配合官方贊助商可口可樂向球員提供指定飲品，令觀眾在暫停期間面臨「三重廣告」曝光的疲勞轟炸。決賽更仿效美國「超級碗」增設中場大騷，邀請麥當娜與防彈少年團（BTS）等巨星演出，令中場休息延長至27分鐘以上，同樣捱批。

FIFA甚至連比賽草坪也不放過，將美國大都會人壽體育場（MetLife Stadium）的決賽草皮出售，共有4版本，價錢由450美元（約3,528港元）至3000美元（約2.35萬港元）。官方僅標明草皮尺寸為「17.5 × 17.5 × 17.5」的立方體，卻未註明測量單位，令這個特別的收藏品一度引起熱議。

轉播費「獅子大開口」 中印報價差17倍

除了榨取現場門票、廣告及收藏品收益，FIFA在轉播費上也極為進取，對中國市場的轉播權更一度「獅子大開口」。在今屆世界盃舉行前，央視與FIFA在價格上爭執不下，FIFA最初報價高達2.5億至3億美元，後來調低至1.2億至1.5億美元，最終雙方達成協議，版權費約為6,000萬美元（約4.7億港元）。

回顧過去20年，世界盃在中國的轉播費持續狂飆。2010年和2014年兩屆打包價為1.15億美元；至2018年和2022年兩屆打包價已飆升至約3億美元。令人關注的是，FIFA在定價上出現明顯「雙重標準」。同樣作為人口大國，FIFA向印度開出的兩屆世界盃打包報價僅為3,500萬美元；換言之，中國市場的單屆報價，竟高達印度的約17倍。

港人均費用貴內地逾76倍

至於香港市場方面，今屆轉播權由電訊盈科公司旗下Now TV及ViuTV取得，據報花費約2500萬美元（約1.95億港元），以香港750萬人口計算，即人均轉播成本為26港元。若將此數據與其他國家及地區作對比，差距更為懸殊，例如內地版權費約為4.7億港元，以14億人口攤分，人均成本僅約0.34港元，反映本地球迷的觀賽門檻遠超其他市場。

擬賣股權籌328億 傳特朗普姻親牽頭

為進一步釋放商業價值，FIFA主席恩芬天奴宣布擬成立估值達200億美元（約1,560億港元）的商業子公司，以統籌世界盃等主要賽事營運，並計劃向私人投資者出售最多兩成股份。據路透社報道，計劃中的子公司名為「FIFA Forward Enterprise」（簡稱FFE），將統一管理世界盃男女子賽事及世界冠軍球會盃的媒體版權、贊助、票務及授權等商業業務。外部投資者僅持有FFE約20%的少數股權，不參與日常賽事營運或體育決策；FIFA則保留80%控股權，專責處理賽事轉播權、贊助合約及商業活動營運，目標向外界籌集高達42億美元。

這筆巨額集資將用作回饋全球211個成員協會，一旦方案落實，每個成員協會可一筆過獲發高達2,000萬美元（約1.56億港元）的補助，用於興建青訓設施及發展女子足球等。隨後的年度資助亦會遞增，於2031至2034年周期增至2,200萬美元，2035至2038年更達2,400萬美元。恩芬天奴強調，此舉旨在推動「全球足球民主化」及可持續發展，進一步釋放足球的商業價值。

外界高度關注潛在投資者的背景，據英國泰晤士報報道，意向投資方包括美國風險投資公司Thrive Capital創辦人約書亞（Joshua Kushner）旗下的Thrive Eternal。值得注意的是，約書亞正是美國總統特朗普女婿賈里德（Jared Kushner）的胞弟。

據悉，Thrive Eternal認為在人工智能時代，「現場體驗」將成為稀缺資源，因此極度看好頂級體育賽事版權的長遠價值。此外，FIFA亦已委任摩根大通（JP Morgan）擔任財務顧問。

歐足協斥出賣足球靈魂 醞釀杯葛世界盃

然而，這項高度商業化的計劃觸發了歐洲球壇猛烈抨擊。UEFA旗下55個成員國屬會於7月30日一致表決，若國際足協一意孤行，將杯葛包括世界盃在內的賽事。UEFA發表嚴正聲明，批評計劃「越過了足球管治機構絕不應逾越的界線」，強調「足球的靈魂與管治，是不可以交易的資產，絕非FIFA可以出售的東西」。英格蘭足總以及中北美洲及加勒比海足協亦表達深切關注，譴責計劃缺乏透明度及正當程序。

FIFA前主席白禮達（Sepp Blatter）接受路透社訪問時，強調「足球不屬於任何個人，也不屬於任何機構，它屬於人民。」他直言，若FIFA轉型為利潤導向的公司結構，這項運動將「失去靈魂」。他亦在社交平台X發文，直指恩芬天奴與美國政商界的緊密關係「已延伸至財務層面，對足球造成深重傷害」。

著名足球財務專家Kieran Maguire向BBC表示，若FFE正式成立，為求賺取利潤以滿足股東需求，世界盃恐面臨改制為兩年一屆及擴軍至64隊的壓力。此舉不僅會嚴重破壞賽事的「稀缺性」，更可能導致世界盃被迫長期改於冬季舉行，徹底打亂歐洲各大聯賽的賽程。

分析師：球迷承擔高昂成本

德意志銀行分析師拉布雷（Marion Laboure）指出，FIFA毫無疑問是這場資本遊戲的最大贏家，相較之下，球迷成純支出的主要輸家。今屆賽事採用動態浮動票價，熱門場次門票淪為天價，轉售價格更是離譜；同時賽區交通、食宿費用大幅上漲，觀賽門檻飆升，讓球迷兌現熱愛需付出高昂的經濟代價。

另外，主辦城市與酒店產業同樣難享紅利。賽事僅能帶來短暫的基層低薪就業機會，缺乏長期經濟效益與產業提升；各地酒店實際預訂量遠不及市場預期，賽事整體商業回報實質上遠不如外界想像。



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