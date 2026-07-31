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MiniMax推影片模型H3 成本僅對手三分一

商業創科
更新時間：15:28 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:28 2026-07-31 HKT

內地AI初創公司MiniMax（100）今日（31日）發佈新款影片生成模型H3，並計劃在數日內釋出模型權重，讓用戶能夠下載並客製化底層系統，進一步加劇影片模型市場的競爭。MiniMax最新升12.56%，報229.4元。

可生成15秒2K影片 

MiniMax表示，H3模型能夠處理文字、圖像、影片及音訊，不僅可生成長達15秒且具備原生立體聲的2K解析度影片，也可利用不同格式提供的提示及參考素材編輯現有內容，並將一個影片中的動作轉移到另一個影片上，另外該模型在設計上亦可與多款國產晶片配合運作。

MiniMax表示，H3的目標領域廣泛，涵蓋廣告、電子商務、產品設計及遊戲等商業應用，並指模型生成2K影片的成本不到主流競爭對手產品的三分之一。自字節跳動今年2月推出Seedance 2.0以來，中國影片模型開發商之間的競爭日益加劇，而快手亦在同月發表了Kling 3.0。

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