Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

亞馬遜AWS營收增37%創四年最快 資本支出上調至2200億 惟自由現金流轉負

商業創科
更新時間：15:20 2026-07-31 HKT
發佈時間：15:20 2026-07-31 HKT

亞馬遜（AMZN）周四（30日）公佈第二季業績顯示，旗下雲端運算業務Amazon Web Services（AWS）營收422億美元，按年增長37%，優於市場預期，並創下自2021年以來最快增速。公司同時預期本季收入將介乎1,970億至2,020億美元，盈利介乎225億至265億美元。亞馬遜盤後股價一度上漲逾10%。

預期2027年算力仍將吃緊

除雲端業務以外，亞馬遜其他核心業務亦維持穩健增長。第二季總營收2,006億美元，按年增長20%；線上銷售額704億美元，按年增長15%；廣告收入198億美元，按年增長26%。另外，公司AI及晶片業務年化收入已突破250億美元，且兩者年增幅均達三位數百分比。

與此同時，亞馬遜將2026年資本支出預測自2,000億美元上調至2,200億美元，行政總裁Andrew Jassy表示，其中大部分資金將投入AI基建及晶片，並指儘管公司支出提高，但仍難以滿足所有需求，更預期2027年算力仍將吃緊。

自由現金流轉負

此外，AWS的強勁表現亦反映在訂單積壓上，公司合約積壓金額升至4,960億美元，較前一季的3,640億美元明顯增加。Jassy表示，AWS 2027年「絕大部分」算力已被預訂，且2028年亦已有相當多容量被鎖定。

不過，持續擴張也讓亞馬遜自由現金流轉為負值，公司過去12個月自由現金流為負76億美元。Jassy解釋，公司通常會在數據中心啟用前約兩年開始投資，因此會先承受現金流壓力，但投入營運後可帶來長達30年的收益，而AI伺服器通常在不到三年內即可回本。

最Hit
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
01:06
尖沙咀傷人│男商人留醫6日不治 警列謀殺再拘2人 累計9人被捕
突發
7小時前
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
移英港人回流香港8星期 感慨過去幾年浪費人生 自爆14日神速安頓實錄：終於似返個人｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
01:22
尖沙咀傷人｜更多細節曝光 好友生日派對散場後 傷者Issac留下再飲出事
突發
23小時前
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
周星馳遭炮轟「無兒無女不敢見人」  李修賢寸星爺錢多也沒用  自爆揸飛機活得富貴又瀟灑
影視圈
7小時前
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
黃大仙冬菇亭大排檔名店結業！30年利豐潮州打冷黯然落幕 負責人心灰：經濟真係好淡
飲食
6小時前
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
00:57
白海豚｜超強颱風路徑南移 料下周吹襲沖繩及台灣北部或登陸華東
即時中國
5小時前
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
半年多連執3間！Five Guys荃灣店結業 全港僅餘6分店 鍾培生曾批「智商稅」
飲食
21小時前
公屋長者住戶廁所改用摺門 保留原有木門變1物增儲物空間？網民：佩服長者的心思
公屋長者廁所改用摺門 保留木門變1物「再利用」方便退還 網民提醒一件事…
生活百科
2026-07-29 17:15 HKT
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
中年好聲音4｜周志康最終成績網上流出？  網民嘆「下場」複製劉威煌：冇佢決賽唔使睇
影視圈
21小時前
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養。
馬浚偉上任集團副主席未夠三個月股價升五成 自爆公司深圳園區收養流浪犬 呼籲愛護動物勿棄養
影視圈
22小時前