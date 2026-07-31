亞馬遜AWS營收增37%創四年最快 資本支出上調至2200億 惟自由現金流轉負

亞馬遜（AMZN）周四（30日）公佈第二季業績顯示，旗下雲端運算業務Amazon Web Services（AWS）營收422億美元，按年增長37%，優於市場預期，並創下自2021年以來最快增速。公司同時預期本季收入將介乎1,970億至2,020億美元，盈利介乎225億至265億美元。亞馬遜盤後股價一度上漲逾10%。

預期2027年算力仍將吃緊

除雲端業務以外，亞馬遜其他核心業務亦維持穩健增長。第二季總營收2,006億美元，按年增長20%；線上銷售額704億美元，按年增長15%；廣告收入198億美元，按年增長26%。另外，公司AI及晶片業務年化收入已突破250億美元，且兩者年增幅均達三位數百分比。

與此同時，亞馬遜將2026年資本支出預測自2,000億美元上調至2,200億美元，行政總裁Andrew Jassy表示，其中大部分資金將投入AI基建及晶片，並指儘管公司支出提高，但仍難以滿足所有需求，更預期2027年算力仍將吃緊。

自由現金流轉負

此外，AWS的強勁表現亦反映在訂單積壓上，公司合約積壓金額升至4,960億美元，較前一季的3,640億美元明顯增加。Jassy表示，AWS 2027年「絕大部分」算力已被預訂，且2028年亦已有相當多容量被鎖定。

不過，持續擴張也讓亞馬遜自由現金流轉為負值，公司過去12個月自由現金流為負76億美元。Jassy解釋，公司通常會在數據中心啟用前約兩年開始投資，因此會先承受現金流壓力，但投入營運後可帶來長達30年的收益，而AI伺服器通常在不到三年內即可回本。