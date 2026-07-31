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盧韋柏10月起退任恒隆行政總裁及執董 集團已物色到繼任人選

商業創科
更新時間：14:33 2026-07-31 HKT
發佈時間：14:33 2026-07-31 HKT

恒隆集團（010）及恒隆地產（101）公布，盧韋柏將於10月1日起退任行政總裁及執行董事。退任後，盧韋柏將獲委任為董事長顧問，為董事長提供策略性意見及支持，為期一年。

恒隆表示，經過全面而嚴謹及具競爭性的遴選程序後，董事會已物色到繼任人選，該名獲選人將於9月7日加入集團，出任候任行政總裁及執行董事，並將自10月1日起獲委任為行政總裁。

恒隆地產中期基本純利跌10%

此外，恒隆地產中午公佈業績，中期基本純利14.36億元，按年下跌10%，主要由於內地物業銷售業務因確認非現金物業減值撥備而錄得較高營業虧損，加上資本化利息減少導致財務費用上升，抵銷物業租賃表現的增幅。中期股息每股1.2港仙，按年持平。

恒隆集團中期基本純利11.23億元，按年跌5.7%。派中期息21仙，按年持平。

恒隆地產最新跌近3%，恒隆集團則跌0.5%。
 

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