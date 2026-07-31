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滙豐向黑石出售澳洲房屋及私人貸款組合 料虧損少於1億美元

商業創科
更新時間：09:49 2026-07-31 HKT
發佈時間：09:49 2026-07-31 HKT

滙豐（005）公告指，經策略性檢討後，集團已同意將其澳洲房屋貸款及私人貸款組合出售予由黑石聯屬機構所管理的基金全資擁有的實體 Virgo BidCo Pty Ltd。截至今年3月31日，該組合的賬面總值約為360億澳元（250 億美元）。

滙豐預期交割將於 2027 年上半年完成，惟需待各項條件包括監管及競爭批准獲達成方可作實，預期出售事項將為滙豐集團帶來少於1億美元的虧損。

滙豐澳洲零售業務的餘下部分將在未來 18 個月內分階段逐步減少。隨後，滙豐澳洲在澳洲的企業及機構理財、投資管理及私人銀行業務將合併至香港上海滙豐銀行有限公司悉尼分行，從而簡化滙豐的實體架構。滙豐預期將產生3億美元的相關重組成本及撇銷。

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