中移動香港膺Speedtest「最佳流動網絡」等四大獎 早前推出5.5G服務

國際網速測試平台Ookla Speedtest公佈2026年上半年報告，中國移動（941）旗下中國移動香港獲評「最佳流動網絡」、「最快流動網絡」、「最快5G網絡」及「最佳流動視頻體驗」四項大獎，另獲「最廣5G覆蓋」、「最佳流動時延」及「最佳5G時延」三項認證，為全港唯一獲此殊榮的電訊營運商。

推5.5G服務計劃 eSIM平台獲國際認證

中國移動香港董事兼首席執行官石曉萍表示，公司持續迭代網絡技術，去年已完成3G退網，今年全面完成2G退網，為全港首家僅提供4G及5G網絡的營運商，過程中利用大數據及AI智能體精準識別客戶需求，實現「迭代無感、體驗更優」。他稱，公司今年第二季度推出「5.5G全球通Privilege服務計劃」及「5G-A通訊網絡組合增值服務」，通過5G獨立組網配合多載波聚合技術及AI智能網元，提供差異化網絡保障。此外，公司構建的eSIM平台獲GSMA SAS國際認證，為香港首家、全球第八家獲此認證的電訊營運商。

每日攔截逾300萬涉詐來電 推「移動安全管家」

反詐方面，中國移動香港每日平均攔截逾300萬個涉詐來電，每月封鎖近萬個號碼，並主動識別惡意連結短訊，月均發送提示短訊近90萬次。公司去年亦協助警方偵破多宗案件，並推出「移動安全管家」增值服務。

中國移動香港表示，將持續深耕5.5G及人工智能技術，完善反詐防護體系，助力香港數碼化轉型及國際科創中心建設。