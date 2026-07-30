昇世集團成立AI實驗室 開發理財顧問、數據分析等應用 初始投資3000萬元

財富管理公司昇世集團（WRISE）正式發佈昇世AI實驗室計劃，並委任全景數智科技投資創辦人伍景輝擔任集團首席科學家，同時承諾投入3000 萬元的初始資金，全面推進AI原生財富管理技術研發。是次計劃是昇世落實長遠AI發展策略的重要一步，充分體現集團透過策略及技術領導力、科技創新與深厚行業專業知識，致力推動財富管理轉型的承諾。

昇世AI實驗室定位為戰略創新平台，為集團探索和推動AI的實際應用，重點涵蓋AI驅動的客戶服務體驗、智能自動化、理財顧問賦能、高階數據分析、數碼智能平台，以及新一代客戶互動模式等領域。與許多主要專注於技術部署的AI計劃不同，昇世AI實驗室採用平台化研發模式，開發可應用於多個業務職能的AI功能。每個研發項目均設立清晰目標和可衡量成果，確保AI技術能創造具實質意義的商業價值。

全球財富管理行業正加快AI投資步伐，藉此提高生產力、提供更個人化的客戶體驗，同時開拓全新增長機遇。數據顯示，全球83%家族辦公室已將AI列為未來5年核心戰略重點，74%的家族辦公室計劃未來3年將加大AI相關投資。生產力的提升與營運效率的改善，持續推動各大財管機構將AI融入客戶服務及日常營運的各個環節。

與全景數智科技投資達成戰略合作



伍景輝將與昇世管理團隊緊密合作，制定集團AI發展藍圖，並為昇世AI實驗室提供策略與技術指導。WRISE與伍景輝及全景數智科技投資達成戰略合作，全景數智科技投資是具國資背景、配合廣州科技發展策略的投資平台。是次合作旨在將WRISE的財富管理專長與先進的AI技術相結合。

昇世集團執行主席陳學彬表示，AI將從根本上重塑金融行業，並非取代人與人之間的關係，而是讓這些關係變得更智能、更靈活，並更具可擴展性。伍景輝具備深厚的科學專業知識、創業經驗與全球科技視野。他將聯同全景數智科技投資及昇世管理層團隊，把AI創新轉化為實際的業務成果——賦能理財顧問、提升客戶互動，同時增強集團的長期增長潛力。

伍景輝表示，財富管理本質是人際關係導向的行業，這創造了一個理想的環境，讓負責任的AI來提升顧問的能力，而非取而代顧問。個人十分期待加入昇世集團，並與管理層團隊推進昇世AI實驗室的各項研發計劃。公司的目標是融合科學思維、AI技術與真實財富管理場景，研發切實可行的解決方案，提升營運效率、支援更好的決策，為客戶及所有持份者創造可持續的價值。