中金指內地投資者對跨境配置意欲仍高 正關注離岸信託徵稅20%影響

中國財政部和國家稅務總局聯合發布《關於離岸信託個人所得稅有關事項的公告》指，個人將財產裝入離岸信託，以及通過離岸信託取得收益，均須按照規定申報繳納個人所得稅，適用稅率20%。中金財富產品與解決方案總部負責人喬博表示，從公司觀察自身客戶來看，自該政策公布以來，客戶的配資需求保持旺盛，將會持續留意潛在影響。

她指出，內地投資者對跨境配置和全球配置的需求仍非常熱情，因為隨著內地投資者愈來愈成熟和開拓視野；境内與境外的貨幣政策和產業是獨立，故兩地市場的估值和態勢不一；每個資本市場都有獨特優勢，具備不同細分賽道的產業龍頭，部分投資者希望配置有未來增長潛力的資產。另大灣區跨境理財通可滿足內地投資者需求。

中金公司資產託管部部門負責人劉晴川指出，中資私募基金由過去數年將單一產品出海，到現時以機構身分出海，且以香港作為基地，發展全球資產配置產品。在這個趨勢下，中金乘勢擔任資產託管人的身份，協助中資私募基金引進資本、處理基金行政和託管等業務。 券商貼近資本市場、具備投研能力，為發展財富管理的優勢。

喬博補充，就此公司推出「揚帆計劃」，在中國私募基金出海的過程中，提供一體化服務，當中管理人出海時要建立基金，中金可作為託管商幫助進行估值清算、能力建設等，另外作為券商可提供跨境投資、海外參與配置產品。她提及，過去3年間內地私募基金龍頭明顯有出海動作，在逾130家擁有本港9號牌的私募基金中，40家為國內百億級私募基金，皆因其要壯大自身資產管理規模，便發展海外市場；以及內地資金出海，尤其伴隨中國企業家進行產業出海。

喬博指出，大部分內地私募基金出海的第一步為建構港股、中概股等大中華投資產品，而走得較前的基金公司會延伸至海外市場，投資科技企業、創新藥為代表的其他國際市場。私募基金和海外對沖基金備受內地個人客戶青睞，因為私募基金的策略多元化、投資穩健。