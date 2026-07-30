XTransfer登「2026年全球頂尖金融科技公司」榜單 將加大合規投入

B2B跨境貿易支付平XTransfer宣布，首次入選國際知名財經媒體CNBC與獨立市場研究機構Statista評選的「2026年全球頂尖金融科技公司」榜單（支付類別），獎項旨在表彰全球最具創新性與高影響力的金融科技企業。

XTransfer指，此次入選不僅彰顯公司在全球支付生態體系中日益重要的角色，更印證其長期使命，讓全球中小企業的跨境貿易支付變得更普惠、更簡單、更安全。該公司指出，將持續加大在合規與產品創新的投入，同時深化與頂尖金融機構的合作，助力更多企業拓展全球貿易版圖。

CEO：專注於解決國際支付痛點

XTransfer創始人兼首席執行官鄧國標表示，跨境金融運作對許多中小企業而言，仍充滿複雜性與不確定性，該公司始終專注於解決國際支付背後真實的痛點，致力於降低交易摩擦、提升流程透明度並強化風險管理，讓企業能夠將更多精力聚焦業務成長。